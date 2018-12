La oficina de turismo de Plasencia cierra los domingos por falta de trabajadores

La falta de personal ha obligado, desde la semana pasada y con carácter temporal pero indefinido, a reducir los horarios de atención al público en la oficina municipal de turismo de lunes a sábado y a cerrarla los domingos. La falta de aspirantes cualificados para cubrir dos plazas de auxiliar de turismo dentro del Plan de Empleo de Experiencia de la Junta ha dejado las plazas vacantes, dejando mermada la plantilla.

Porque, durante el último año, han venido trabajando en la oficina, ubicada en la calle Santa Clara, en pleno recorrido desde la plaza Mayor hasta la catedral, dos auxiliares de turismo y una técnico que sacó la plaza en un concurso público, más otros dos auxiliares con contrato temporal, que precisamente lograron el puesto en el anterior plan de experiencia.

Habitualmente, el ayuntamiento incluye las mismas plazas en los planes para que, si salen unos de un servicio, entren los mismos y así se ha hecho también este año. Lo que sucede es que se dejaron estas plazas para el turno de discapacidad.

«El año pasado se cubrieron sin problemas, pero este año no ha habido candidatos en Plasencia con discapacidad y que tuvieran también el B2» de inglés, según ha explicado la concejala de Personal, Sonia Grande. Por eso, «se amplió la convocatoria a toda Extremadura y salió una persona de Badajoz con Filología Inglesa, pero no ha acreditado el nivel lingüístico B2 y no ha podido entrar». Tampoco se han podido sacar las plazas al turno libre por los requisitos que marca la norma, de forma que han quedado vacantes.

Así, si antes la oficina de turismo abría de lunes a sábado de ocho a tres y de cuatro a siete y también los domingos, ahora cierra los domingos y, de lunes a sábado, abre de diez a dos y de cuatro a siete. No obstante, los domingos por la mañana permanece abierto el centro de recepción de visitantes de la Puerta Talavera y previsiblemente, se pondrá un cartel en la oficina de turismo que lo comunique para que los turistas continúen teniendo un punto de atención los domingos por la mañana.

¿Hasta cuándo? Hasta que el ayuntamiento saque una oferta pública con dos plazas de auxiliares de turismo, que es lo que ha decidido. Pero la edil no da fechas de contratación porque primero se deben aprobar las bases en mesa de negociación, después en junta de gobierno y llevarse a cabo el trámite correspondiente, aunque se hará por el procedimiento «más urgente posible», apunta Sonia Grande.