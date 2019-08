Pizarro solicitará a Vara que el Sepad gestione la nueva residencia de mayores

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, anunció que solicitará al jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, que el Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia (Sepad) gestione la nueva residencia geriátrica que el consistorio levanta en la localidad.

La mercantil Joca Ingeniería inició el pasado mes de diciembre las obras para rehabilitar los antiguos pabellones militares que, tras una inversión de 3,2 millones, serán reconvertidos en una residencia geriátrica financiada con cargo a los fondos europeos Feder-Dusi.

El alcalde resaltó la importancia de este proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, y sobre la futura gestión de la residencia, reiteró que su intención es «pedir expresamente» al presidente de la Junta de Extremadura que el Sepad se hago cargo de las instalaciones.

En este sentido, indicó que «habrá que preguntarle a la Junta de Extremadura cuál es su nivel de responsabilidad y compromiso, porque Fernández Vara se comprometió en 2011 con los vecinos de Miralvalle a hacerlo y yo espero que así sea».

No obstante, el regidor popular aseguró que el gobierno local «dispone de un plan b» en el caso de que no se acepte la propuesta y que consiste en licitar la gestión para que sea asumida por alguna organización no gubernamental o asociación especializada en este tipo de servicios.