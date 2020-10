La Plasencia que no era Plasencia en 'Inés del alma mía'

Este miércoles, se ha estrenado en La 1 de TVE la serie Inés del alma mía, basada en la novela homónina de la escritora chilena Isabel Allende, que tiene como protagonista a una placentina, Inés Suárez, conocida en la capital del Jerte como Inés de Suárez. Había cierta expectación en Plasencia por ver plasmada en imágenes la historia de su paisana y, tras el estreno, la mayoría de comentarios se han referido no a la historia en sí, sino a la Plasencia que no era Plasencia.

Porque ninguna de las imágenes que hacían referencia a la ciudad de nacimiento de Inés de Suárez se correspondían con Plasencia, lo que unos se lo han tomado con sorna y otros con pesar. Sobre todo a través de las redes sociales, los comentarios han sido del tipo “Qué bonito el skyline de Plasencia”, en referencia a una imagen general de la ciudad y que en realidad era Trujillo o, sobre la misma imagen: “¿Desde dónde está sacada esta foto, desde Santa Bárbara, en la rotonda de Montehermoso?”.

No obstante, ya se conocía que no habría imágenes de Plasencia en la serie –aunque sí se la nombra en bastantes ocasiones y también lo han reconocido los placentinos en las redes- porque fue en junio del año pasado cuando el ayuntamiento desveló que había ofrecido espacios interiores y exteriores del casco histórico para rodar y cuando se supo que la productora había optado por Cáceres y Trujillo para recrear las escenas de juventud de Inés de Suárez. Su explicación fue que “estas dos ciudades no tienen intervenciones arquitectónicas que distorsionen el patrimonio del siglo XVI”.

Así, las escenas en el típico mercado placentino se rodaron en la plaza de Santa María de Cáceres, mientras que el Palacio de Lorenzana y la Casa Museo Pizarro, en Trujillo, recrean otras ubicaciones placentinas. Lo que se echa en falta es el río y toda la vegetación en torno al Jerte, frente a la Plasencia seca que retrata la serie. Aún así, tanto el alcalde, Fernando Pizarro, como otros muchos placentinos, han valorado en sus redes el protagonismo de Plasencia y de una placentina que fue vital en la conquista de Chile en una serie de proyección internacional.