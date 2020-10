Plasencia no tendrá cabalgata de Reyes

Era de esperar, dada la evolución de la pandemia y este viernes lo ha anunciado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro: “La cabalgata tradicional de Reyes Magos no se puede realizar”. Así pues, Plasencia suspende también la cabalgata, aunque Pizarro ha matizado que sus Majestades “van a estar, si no físicamente, sí virtualmente. Habrá Reyes, pero no como tradicionalmente los entendemos”.

Por eso y dado que el número de contagios está aumentando en la ciudad, hasta llegar a 30 el día de ayer, la mayor cifra de esta segunda ola, ha subrayado que es necesario “cambiar el modelo” de esta celebración para que no suponga un riesgo para nadie”. Porque, como ha resaltado, celebrar el desfile tradicional por las calles de la ciudad, aunque se evitara la plaza Mayor, daría lugar a “concentraciones de personas en las calles o los balcones y ese es un riesgo que no podemos asumir”.

Así, lo que está haciendo la concejala responsable del festejo, Mayte Díaz, es “estudiar una alternativa a la cabalgata”. Pizarro espera que, “en unas semanas, ya tengamos las actividades que van a sustituir al desfile y las daremos a conocer”.

En cuanto a las licitaciones que se hayan realizado ya de elementos para la cabalgata, el alcalde ha garantizado que “si no se utilizan en el 2021, quedarán para el 2022”, con lo que el dinero gastado no se perderá.