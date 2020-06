La plaza de abastos de Plasencia teme perder la ayuda para la anunciada reforma

El pasado noviembre, el Ayuntamiento de Plasencia anunció que había obtenido una subvención de la Junta de Extremadura para llevar a cabo una reforma en la plaza de abastos, que no pasa por obras de mejora «desde hace 20 años», en palabras de la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos, Ana Isabel García. Pasado el estado de alarma, García y el edil de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, han mantenido una reunión para conocer el estado del proyecto y las noticias han preocupado a los comerciantes, que temen que las obras no se van a realizar a tiempo y se va a perder la subvención, de 100.000 euros.

Porque según le transmitió Pérez Escanilla y el propio edil ha confirmado, de momento solo está hecho el proyecto, con lo que faltan los pliegos técnico y administrativo, sacar la obra a licitación, adjudicarla y la firma del contrato para iniciar las obras, a lo que se sumará después el plazo de ejecución. Todo debería estar terminado en el mes de octubre.

“Han concedido una prórroga, pero esas cosas conllevan un tiempo, así que estamos preocupados porque se pueda acabar el plazo y no estén las obras. Van muy despacio y se necesitan. Ahora en verano estamos prácticamente sin aire acondicionado porque hay algunos estropeados y no se pueden arreglar”, señala García. La plaza cuenta actualmente con diez puestos y otros libres que llevan tiempo sin ocuparse. “Hay que ir mejorando, que un buen mercado también es atractivo para el turismo”. De momento, han pedido ver el proyecto y en este caso lamentan también que no se contara con ellos para elaborarlo y conocer el presupuesto al detalle.

El concejal en cambio es optimista. Asegura que la próxima semana estarán hechos los pliegos y después saldrá a licitación la reforma. “Una vez adjudicada, se va a hacer sí o sí. Si todo va bien y con normalidad, que espero que vaya con normalidad porque no es un asunto complejo, pensamos que se van a cumplir los objetivos”, subraya. Lo que asegura que estará «en breve» será un plan de limpieza y desinfección del mercado y también se prepara un reglamento de uso y gestión.