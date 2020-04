Trabajador de limpieza aislado: "Cuando perdí el gusto y el olfato me empecé a preocupar"

Es uno de los tres trabajadores de la empresa que realiza la limpieza para el Ayuntamiento de Plasencia que se encuentra en aislamiento por posible coronavirus. Lleva aislado desde que el pasado 15 de marzo comenzó con fiebre y, aunque no le han hecho la prueba de covid-19, en sus partes de baja su médico de cabecera le considera un posible caso positivo de coronavirus.

Por eso, este trabajador que prefiere mantener el anonimato no tardó en llamar a todas las personas con las que tuvo relación en torno a ese 15 de marzo para advertirles, por si tenían síntomas. "Todos me han dicho que están bien y yo no tengo ni idea de cómo me he contagiado", afirma. Porque "no he estado en Italia ni en ninguna zona de riesgo, ni me he relacionado con gente contagiada, pero a lo mejor sí y no lo sabía".

En todo caso, en cuanto tuvo fiebre, y dado que es diabético y le preocupaba esta patología, llamó al 112, que le recomendó contactar con su médico de cabecera. Este le ha estado controlando los síntomas "en todo momento". "Empecé con fiebre no muy alta, dolores musculares y de garganta", explica. Ha tenido fiebre durante 9 días, pero afirma que no le ha subido más de 38,3 grados. Eso sí, además de los dolores musculares, "perdí el apetito, el gusto y el olfato y entonces me empecé a preocupar".

Desde ese momento, el médico le consideró un posible positivo en coronavirus y le prescribió más días de aislamiento, con lo que tendrá que estar de baja al menos hasta el 6 de abril. Tos apenas ha tenido, salvo algunos "episodios aislados" y dificultad para respirar, "en algún momento, al acostarme". Ahora mismo, se encuentra bien y su mujer, que la ha atendido tras la puerta de su habitación, también. "No me ha atacado mucho y en este tiempo he hablado con familiares, he leído, visto la tele, ya solo me queda esperar al día 6 y a ver qué me dice el médico".