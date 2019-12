Votos para un psicólogo

No es un psicólogo al uso. Comenzó a estudiar Psicología a los 40 años, sacó la carrera con 48 y tiene su consulta en un despacho ubicado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres. Tras cinco años ejerciendo en Plasencia, ha sido nominado como mejor psicólogo, a nivel nacional, dentro de unos premios que organiza una plataforma sanitaria, gracias a los votos de sus pacientes y de compañeros de profesión.

«Ha sido una sorpresa total, no me lo esperaba. Me hace ilusión porque supone que te valoran, pero no contaba con esto ni cuento con ganar en absoluto», afirma Serafín Tejerina. Al contrario, subraya: «a mí lo que me preocupan son los pacientes y lo que más valoro es que se vayan satisfechos porque hayan solucionado su problema o reducido su malestar».

Está especializado en traumas, fobias y se ha formado en salud mental, enfermedades psiquiátricas y neurológicas y distintos trastornos. Porque considera que está «en formación continua. La carrera te da una base de conocimientos para adquirir un mínimo de competencias, pero te tienes que especializar».

Y reconoce que los comienzos fueron duros. Pudo compaginar los estudios con un trabajo técnico y empezó pasando consulta por las tardes mientras trabajaba por las mañanas. «Hacerte un hueco cuesta» y por eso recurrió a plataformas como la que organiza los premios a los que está nominado junto a otros 14 psicólogos de España. Porque es «una ventana abierta» al ciudadano.

Ahora, atiende a más de un centenar de pacientes al mes, desde niños a adolescentes, adultos y mayores y señala que el mayor número de consultas son por problemas de depresión y ansiedad, seguido de dificultades en la pareja y fobias y traumas.

¿Y por qué cada vez acude más gente al psicólogo? Porque, «en general, hay menos prejuicios. Todavía hay quien piensa que quien va a un psicólogo es porque está local, pero estos son los menos, ya se está normalizando y entendiendo como una especialidad de la salud». De hecho, existen áreas de psicología en centros de salud, como el Luis de Toro, en Plasencia.

Más en la sanidad pública

No obstante, considera que la ratio de psicólogos en el sistema sanitario público es bajo en comparación con una elevada «demanda social y no todo el mundopuede permitirse ir a uno privado». Por eso, aboga por ampliar la ratio porque «no es cierto que lo privado sea mejor que lo público, pero lo que no puede haber es una frecuencia de un mes o un mes y medio entre consultas».

Señala que él decidió abrir en la Cámara de Comercio sobre todo por su accesibilidad. «Me ha facilitado mucho el arranque y no solo por un tema económico. Los locales que yo vi no tenían la accesibilidad de este». No obstante, su idea es trasladarse a la zona centro para «dotar al paciente de mayor comodidad y privacidad».

¿Y, cuándo recomienda acudir a un psicólogo? «Cuando tienes un malestar que no eres capaz de superar por ti mismo, cuando llevas un tiempo batallando con una situación que no puedes superar solo». Hace hincapié en que «pedir ayuda al psicólogo es tan natural como ir al médico de cabecera cuando tienes un resfriado».