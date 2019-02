«La pasión» por su pueblo y gente anima a Barrios a presentarse a la reelección

En un acto en el que estuvo acompañado por el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, el pasado día 25 se presentó en una abarrotada casas de la cultura la candidatura a la alcaldía de Fuente del Maestre, encabeza por Juan Antonio Barrios, que opta a la reelección.

Barrios se preguntó «¿cómo después de 4 legislaturas como alcalde y ocho en total en el ayuntamiento me vuelvo a presentar?» Y respondió que «me encuentro con la misma fuerza e ilusión, porque en estos 16 años hemos transformado Fuente del Maestre, pero todavía nos queda mucho, como la ampliación del polígono industrial o la aprobación definitiva del Plan General de Urbanismo, pero, sobre todo, porque quiero a Fuente del Maestre, siento pasión por ella y por todos los fontaneses». Y añadió que «cuando mi partido me pidió elegir, no lo dudé y decidí quedarme, porque mi principal objetivo es ser alcalde de mi pueblo».

Haciendo balance de los últimos cuatro años, Barrios afirmó que «hemos gastado 23,5 millones de euros, y lo hemos gastado porque lo hemos ingresado, cuando tenemos gastamos, pero nunca dejamos de pagar, de hecho, en la actualidad pagamos a nuestros proveedores en menos de 10 días, y tenemos en el banco 1,5 millones de euros». Y apuntó que «de toda esta inversión 9.756.000 euros se han destinado a empleo, y alrededor de 6.000.000 a infraestructuras».