La policía local realizará la primera campaña de tráfico dirigida a los ciclistas

La Policía Local de Zafra lanza la primera campaña preventiva de conductas y factores de riesgo dirigida a ciclistas y otros usuarios de la vía pública, al considerar que son más vulnerables frente al vehículo a motor. Una nueva acción informativa que los agentes de la policía local van a llevar a cabo a pie de calle del 15 al 19 de julio con el fin de lograr una buena convivencia entre ciclistas y el resto de los conductores y aumentar la seguridad.

Según lo agentes, no se permite la circulación por las aceras de bicicletas, patinetes eléctricos y cualquier otro vehículo con excepción del uso infantil de los mismos. Recuerdan que el Artículo 29 de la Ordenanza sobre Tráfico establece «que las bicicletas podrán circular por paseos y parques públicos, exclusivamente por las zonas autorizadas, y siempre que su conductor tenga menos de 12 años».

La policía local quieren transmitir una series de normas que deben tener en cuenta los ciclistas y resto de conductores. Entre otras, que no se puede circular por las aceras o zonas peatonales, cruzar los pasos de peatones bajándome de la bicicleta, no se puede circular con auriculares conectados a aparatos de sonido y/o telefonía móvil, es obligatorio llevar luz delantera color blanca y trasera roja, catadióptrico trasero no triangular, ropa reflectante, timbre y en vías urbanas el casco es recomendable y obligatorio en menores de 16 años.