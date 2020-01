Denuncian al alcalde y a dos concejales de Talayuela

Este es el único idioma que entienden los Alcaldes. se piensan que la ley esta debajo de ello y que si no la cumplen no pasa nada. No entienden que estamos en un estado de derecho. Ahora con el Juez delante se le olvida todo y no conocian nada y no habian dicho nada. Se acuerdana los dos alcaldes de jaraiz (PP y PSOE) condenados por lo del ruido y la senuncia de una vecina. Se olvidaron hasta que la vecina se la habia estao denunciando en su propio despacho. Hasta ese punto llegan estos politicos que se creen que puedenhacer lo que les da la gana. Ya esta bien . Estos Funcinarios de Carrera La Secretaria y los Policias no entienden de color politico sinoque la ley esta para ser aplicada.