Juan Caballero, concejal de Alcuéscar, y un grupo de afiliados abandonan Ciudadanos

El único concejal de Ciudadanos en el municipio de Alcuéscar, Juan Caballero, ha decidido abandonar la formación y, junto a él, sus afiliados en el municipio cacereño, por discrepancias "en fondo y forma con la dirección regional y provincial de este partido". Así lo pone de manifiesto en una nota dirigida a este diario, donde, además, añade que ambas direcciones "no se preocupan de nuestro municipio ni de nuestra comarca".

Juan Caballero se incorpora con su acta de concejal al grupo no adscrito del ayuntamiento de Alcuéscar y desde "su posición centrista y liberal", señala "seguirá defendiendo los intereses de los vecinos de nuestra localidad, ya que al día de hoy es imposible hacerlo desde Ciudadanos". Su posición no altera el orden de mayorías del ayuntamiento, donde gobierna el socialista Dionisio Vasco Juez con 6 concejales por 3 del PP, 1 de Extremeños y 1 ahora no adscrito.

El caso de Juan Caballero Jiménez supone ya la tercera renuncia de filiación que ha sufrido Ciudadanos en este mes, pues a la misma hay que sumar las de Francisco Alcántara y Mar Díaz en la ciudad de Cáceres. Ninguno de ellos ha dejado el acta de concejal y todos han optado por seguir en sus consistorios como no adscritos, por lo que esta mañana el coordinador de la formación, Cayetano Polo, se ha referido a ellos como "tránsfugas" y les ha instado a que devuelvan sus actas, toda vez que éstas pertenecen --ha dicho-- a la formación. Para él, "si se hubieran presentado solos no les hubiera votado probablemente ni la familia".