Numerosos vecinos se unieron en apoyo a los ganaderos veratos

Garganta la Olla vivió ayer un día de reivindicación en apoyo a los ganaderos de la comarca de La Vera, extremeños y, en especial, al ganadero local Juan, a quien le quitaron sus cabras, en la mañana de ayer, por tener tuberculosis. Numerosos vecinos se reunieron, convocados por el ayuntamiento de la localidad, en la plaza para «defender el campo y la ganadería».

«Eran mis animales. Me encuentro vacío totalmente. La cosa está muy mal, no hay trabajo y lo poco que tiene uno se lo quitan», explicó Juan. Ayer se llevaron sus 84 cabras para sacrificarlas por tuberculosis. «Estoy muy cabreado porque es la segunda vez que me lo hacen y lo que es peor, es que luego muchos casos resultan ser falsos positivos, con lo que nos encontramos indefensos» aseguró.

El ganadero local no aconseja «a nadie» meterse en el mundo de la ganadería, porque «estamos pasando por unos sistemas que no son normales y se sacrifican animales por dinero más que por tuberculosos», sentenció.

El alcalde de Garganta la Olla, Antonio Muñoz, defendió la concentración de ayer en la plaza de la localidad «para que se tome conciencia sobre este tema, ya que se favorece la despoblación y se perjudica al campo, a los ganaderos y a los jóvenes. No hay un programa de actuación y esa es la principal reivindicación que queremos hacer», subrayó.