El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen obesidad o sobrepeso

El 34,9% de los menores españoles de entre 8 y 16 años padecen o bien sobrepeso o bien obesidad, según alerta la Fundación Pau Gasol en su Estudio PASOS, cuyos resultados preliminares fueron presentados ayer en Madrid por el jugador de baloncesto y presidente de la organización, Pau Gasol, y la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo. Se trata de un problema que ha ido en aumento en los últimos años y que los expertos creen que se debe al tiempo excesivo que los niños pasan frente a las pantallas en lugar de estar practicando ejercicio físico. Es decir, al sedentarismo entre la población escolar.

«Recomendamos menos pantallas y más ejercicio. El tiempo que antes los niños dedicaban a moverse ahora lo dedican a las nuevas tecnologías», explicó a este diario Helmut Schröder, investigador del reciente análisis y coordinador del Consorcio de Investigación Biomédica en Red, Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp). Según el estudio (en el que han participado 3.803 niños de 245 centros escolares de toda España), el 14,2% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años son directamente obesos y también ha crecido el número de menores que padecen obesidad abdominal (o acumulación de grasa en el abdomen).

GRASA ABDOMINAL / «El 24% tiene obesidad abdominal, lo que supone un aumento del 8% desde la década del 2000 hasta ahora. Esto es muy importante porque la obesidad abdominal es una medida no incluida en pediatría, disciplina donde se observan únicamente la obesidad y el sobrepeso», dijo Schröder.

Esto último puede suponer un infradiagnóstico de la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes españoles, por lo que los expertos abogan por incorporar el análisis de la circunferencia abdominal en las pruebas que se llevan a cabo para diagnosticar la obesidad en este grupo de población concreto.

La investigación también desvela que el 63,6% de los niños no cumplen con los 60 minutos diarios de ejercicio físico recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), algo que está relacionado con «las horas que pasan delante de la pantalla». «La recomendación es que no estén más de dos horas al día frente a los dispositivos. Pero más de la mitad de los niños no cumplen este consejo durante la semana y, cuando llega el fin de semana, no las cumplen el 80%», señaló Schröder. Asimismo, advirtió de que la obesidad infantil es un «problema general de los países desarrollados», si bien en Europa la prevalencia es «muy alta». «España es uno de los líderes europeos en obesidad infantil», insistió.

Pau Gasol recordó la importancia de educar a los menores para que coman de forma saludable. «A mí, cuando era pequeño, me hacían comer cosas que no me apetecían, y me aseguraban que si no me lo comía en ese momento me lo comería después. Al final, acabas comiendo lo que te ponen porque tienes hambre, por lo que es bueno ser persistente», aseguró. «Antes costaba meter a los niños en las casas y ahora cuesta sacarlos de casa», añadió Gasol, quien gracias a jugar activamente en el patio del colegio y a las actividades extraescolares se enamoró del baloncesto.

Por ello, y con el fin de reducir estas cifras, desde su fundación se instó a las autoridades sanitarias, tal y como informó su presidente, a aumentar la inversión en políticas de prevención de la obesidad y aumentar las horas de actividad física tanto dentro como fuera de los centros educativos.