Apela a los hombres tras una vasectomía: 'Hay que deconstruir al macho inseminador, la concepción es responsabilidad de dos'

Joan Manuel Gorga comenzaba bromeando en Twitter para atraer la atención sobre algo importante que acababa de realizar. Este argentino, residente en Buenos Aires, contaba en Twitter que venía de hacerse una vasectomía porque no quería tener más hijos, pero que había olvidado depilarse.

Me hice la VASECTOMIA, y cuando llegue a casa me di cuenta de LA CAGADA que me mande!!!...... ya era tarde...... quieren el consejo de un boludo? ....,depílense los huevos antes porque sacarse la cinta adhesiva duele mucho!!!!. pic.twitter.com/bm7trtHg7v — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) 13 de enero de 2019

Detrás del humor inicial, había un potente mensaje hacia los hombres. Él tiene muy decidido que no quiere tener más hijos, ni con su pareja actual—Ana—ni en el futuro si se "engancha" de otra, como le dicen algunos amigos y compañeros, quienes insisten en cuestionar su decisión. ¿Por qué no se hace su mujer una ligadura?

“Y porque no se hace Ana la

ligadura?, otra vez “ porque yo no quiero tener más hijos”. Y no tenes miedo que no funcione como antes?.... 🤦🏻‍♂️ — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) 13 de enero de 2019

Joan Manuel insiste en que la concepción es responsabilidad de ambos miembros, pero parece que los métodos anticonceptivos sean responsabilidad exclusiva de la mujer. "Los parches, las píldoras, las toman ellas y sus organismos tienen que lidiar con el trastorno hormonal. El DIU es invasivo y el enfoque siempre es en ellas", explica. "Si bien la ligadura de trompas tiene el mismo efecto, su intervención es más invasora".

Así que agradece a la ciencia la opción de ser él quien lleve a cabo una intervención. Y apela directamente a los hombres, recordándoles que no va a perder potencia ni a tener ningún efecto en su rendimiento.

Y además son ellas las que tiene que estar 9 meses gestando, llegado el caso de continuar con el embarazo.

Por todo esto, pero principalmente porque, “no quiero tener más hijos”, es que me hice la vasectomia , agradezco a la ciencia que nos de esta posibilidad, — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) 13 de enero de 2019

y recomiendo a todo aquel que está en la misma situación que yo a hacerlo.



Si lo haces no sos menos hombre, no te cambia la sensación, no te produce cambios hormonales, no disminuye tu potencia (por lo que indague al contrario, ya les contaré) — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) 13 de enero de 2019

Con todo esto, quiere desmitificar al macho inseminador para caminar juntos hacia la igualdad, también en cuestiones de reproducción.