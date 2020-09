La "aplaudida" idea de un colegio de Irán contra el coronavirus

La periodista de 'The New York Times' Farnaz Fassihi ha difundido en Twitter una "ingeniosa solución" de una escuela de Irán para atajar el coronavirus. La foto de la experta en Oriente Próximo, titulada 'La escuela en la era de la pandemia en Irán', muestra a unas niñas sentadas en clase dentro de pequeñas tiendas de campaña transparentes individuales. Al estar separadas por los plásticos de sus propias 'burbujas', ninguna de las alumnas utiliza mascarillas.

Aunque la periodista no aporta más información sobre el nombre del colegio, ni en qué ciudad está ni por qué el uso de las tiendas de campaña en lugar de otra solución, los usuarios de la red social han aplaudido la idea retuiteándola miles de veces. "Simple e innovadora!", "Brillante!", "Es una gran idea!", "Ingeniosa!", escriben algunos partidarios.

School in the age of pandemic in Iran. pic.twitter.com/Gg6v7KMhbh