Así se pronuncian en inglés las marcas que llevas toda la vida diciendo mal

Llevas toda la vida diciendo 'disnei' o 'naik' para referirte a Disney y Nike. Pero esa pronunciación está muy lejos de la realidad.

'Disni', 'Naiki', 'Gugel', 'Gudyear', 'Colgeit', 'Dav', 'Apol', 'Calvin Klain'... Podría parecer que estamos cantando una canción sin saber inglés, pero la realidad es que son marcas que acostumbramos a ver prácticamente a diario.

Disney, Nike, Google, Goodyear, Colgate, Dove, Apple o Calvin Klein tienen su particular manera de pronunciarse. Y no, no has estado ni cerca de hacerlo bien. Presta atención:

Así es como se pronuncian algunas marcas pic.twitter.com/zftGaHq0K7 — Dato Asombroso (@DatoAsombroso) 18 de marzo de 2019

La cuenta de Twitter de 'Dato Asombroso' ha querido hacer este servicio público para mejorar nuestra pronunciación de marcas bastante comunes, y lo ha hecho recordando parte de un vídeo de la youtuber Superholly, quien hace unas semanas dedicó su espacio en esta red social a explicar este asunto.

Y aunque hay gente agradecida (y sorprendida por estos descubrimientos), también hay bastantes usuarios que creen que tampoco importa mucho la pronunciación cuando todo el mundo sabe a qué se refieren.

También hay quien cree que eso de pronunciar mal es universal, pero propio de cada idioma y cultura. ¿Acaso no llaman 'paela' a la paella?

No se dice "Flemencou" se dice "Flamenco"

No se dice "Binalmadina" se dice "Benalmádena"

No se dice "Séngria" se dice "Sangría"

No se dice "Ispitou" se dice "Espeto"

No se dice "Óule" se dice "Olé"

No se dice "Paela" se dice "Paella"



... Todos tenemos nuestro "acento raro" 😜😜 — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) 28 de marzo de 2019

Eso sí, la youtuber se pasa todo el vídeo corrigiendo el uso común pero hay quien ha estado espabilado y también ha pedido corregirla a ella. "Que alguien le diga que la diosa de la mitología griega se pronuncia Niké".