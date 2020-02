El Ayuntamiento de Madrid decidirá sobre el parking del Retiro tras los estudios de demanda y tráfico

El Ayuntamiento de Madrid tomará una decisión sobre el parking subterráneo de la avenida Menéndez Pelayo tras los pertinentes estudios de demanda y tráfico que están recabando, han informado a Europa Press fuentes municipales. "El Ayuntamiento está recabando los estudios pertinentes de demanda y de tráfico que pueden justificar esta actuación. Una vez elaborados se los trasladaremos a los vecinos y tomaremos una decisión al respecto", han indicado las mismas fuentes.

El concejal-presidente de Retiro, Santiago Saura (Cs), ha instado con sus votos y los de su grupo a que el área de Medio Ambiente retire el proyecto de parking subterráneo en Menéndez Pelayo porque "no es una necesidad" y va "contra la calidad del aire".La proposición de Más Madrid y PSOE transaccionada con Cs ha salido adelante con los votos de estas dos formaciones y de los 'naranja'. PP ha votado en contra y Vox se ha abstenido. Saura ha afirmado en el Pleno que él no apoya este "hipotético" proyecto, "perjudicial para el distrito".

Consulta ciudadana

Santiago Saura ha declarado que, tras las muchas reuniones con distintas entidades, no le han trasladado interés alguno por que se construya el aparcamiento, unido a que "no figura en el programa electoral" de los partidos que constituyen el equipo de Gobierno."El aparcamiento no es una necesidad ni una demanda del distrito", ha lanzado Saura, quien ha asegurado que él no apoyará ningún proyecto que vaya "contra la calidad del aire". Y "mil plazas es incompatible con la calidad del aire en el distrito". El concejal de Cs ha llegado a asegurar que un parking de estas características sería una "anomalía en el ámbito europeo".

La proposición transaccionada incluye el desarrollo de un proceso de participación ciudadana en el que vecinos y asociaciones realicen y valoren propuestas sobre la configuración de la movilidad, accesibilidad, el aparcamiento, el espacio público y la mejora de la calidad del aire en el barrio de Ibiza y en el entorno del parque. Las propuestas resultantes se someterán a consulta ciudadana de acuerdo con los mecanismos recogidos en el reglamento de participación ciudadana.