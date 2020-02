Baleares busca al pasaje de dos vuelos en que viajó el infectado de coronavirus

La Conselleria de Salut del Govern balear empezó ayer a buscar a todas las personas que tuvieron "contacto estrecho" con el ciudadano británico residente en Marratxí (Mallorca) que ha dado positivo en coronavirus. Es el segundo caso del virus 2019-nCov confirmado en España, después del de un turista alemán que permanece ingresado en el Hospital de La Gomera (Canarias) desde el 31 de enero.

La directora general balear de Salut Pública, Maria Antònia Font, expuso ayer que buscan a las personas que tuvieron contacto cercano con el afectado entre los días 29 de enero y 1 de febrero, que es cuando tenía síntomas. Este ciudadano se infectó durante en una estancia en una estación de esquí francesa entre el 25 y 29 de enero, donde coincidió con otro británico que ha dado positivo en coronavirus.

El pasado 29 de enero, este vecino de Marratxí (Mallorca) voló desde Ginebra a Barcelona y de ahí a Palma. Por eso, entre las personas que está buscando Epidemiología se incluyen los pasajeros que estuvieron junto a él en los vuelos, así como a los que viajaban en la fila de asientos delantera y en la trasera.

Según explicó Font, se entiende por "contacto estrecho" todo lo que implique contacto físico, convivencia o haber estado a una distancia de uno o dos metros del paciente. Ya ha empezado la búsqueda de estas personas, que según Font "no deben preocuparse y pueden seguir haciendo vida normal". Cuando sean localizadas se les darán unas instrucciones a seguir en caso de que presenten síntomas y se mantendrá con ellas una comunicación diaria.

Asintomático

Este paciente se encuentra ingresado en Son Espases. No tiene síntomas y no recibe ningún tratamiento. Se considera un caso "leve" y que ya está en la "fase final" de la enfermedad y se estima además que hay pocas posibilidades de contagio. Font valoró ayer que su familia, que es con quien ha tenido un contacto más directo, no ha sido contagiada. El doctor Javier Murillas, jefe del servicio de Medicina Interna del hospital palmesano, precisó además que el paciente estuvo en su casa la mayor parte del tiempo que presentó síntomas, según recogió el Diario de Mallorca.

Pese a que no presenta ya sintomatología, por precaución, los médicos esperarán a tener dos muestras consecutivas con resultado negativo antes de dar el alta al paciente. Su mujer y sus hijas han dado negativo, pero continúan en el hospital a la espera de que remita la gripe común que tiene la hija mayor.

La familia ingresó el viernes pasado en Son Espases. Mientras esperaban los resultados (que llegaron el domingo a las cinco y media de la mañana), pasaron la noche en dos habitaciones: el padre durmió en una habitación con una de las hijas y la madre con la otra. En total, la familia lleva nueve días de los 14 que dura la incubación.

El jefe de Microbiología del mismo hospital, Jordi Reina, explicó que el afectado es "muy colaborador" y ha hecho un relato "muy minucioso" de todos sus pasos y contactos, lo que les ha permitido definir una "trazabilidad extraordinaria" para realizar el estudio epidemiológico. Los responsables médicos no se atrevieron ayer a hacer una estimación de a cuánta gente tendrán que localizar. Los responsables sanitarios destacaron que el sistema de alertas y la cadena de información "han funcionado" de forma rápida y eficaz y aplaudieron asimismo la actitud del paciente, ya que fue él mismo quien envió un mail dando aviso de que podía estar infectado tras su estancia en Francia.

Llamada a la calma

Fernando Simón, director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguró ayer en Madrid que este caso no debe entenderse como un incremento del riesgo en España ya que se trata de una transmisión de virus en el extranjero, como ocurrió con el paciente alemán de La Gomera, informa Juan José Fernández.

Tanto Simón como la consellera balear de Salut, Patricia Gómez, destacaron ayer la "total colaboración" entre el Govern y el ministerio de Salud. Goméz habló ayer con el ministro Salvador Illa, así como con la vicecónsul del Reino Unido. La 'consellera' llamó a mantener la calma y a confiar en los servicios sanitarios.