Bruselas hará hoy efectiva la demanda contra España

La decisión era esperada y si no hay cambios de última hora será firme hoy mismo. La Comisión Europea tiene previsto aprobar –por procedimiento escrito– la decisión de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por vulnerar la directiva europea sobre calidad del aire, concretamente en Madrid, Barcelona y el área metropolitana de la capital catalana, según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo comunitario. Desde que la Dirección General de Medio ambiente de la Comisión Europea lanzara el primer aviso formal hace cuatro años han sido numerosos los ultimátums dirigidos a las autoridades españolas por la mala calidad del aire y superar los límites de dióxido de nitrógeno. Hace poco más de un año, España se salvó de la denuncia al presentar una batería de medidas «urgentes» que lograron convencer en Bruselas de su voluntad de revertir la situación. Todo lo contrario de lo que ocurrió con otros seis países que sí terminaron ante el tribunal por no respetar los valores límites y no tomar medidas apropiadas para resolver los problemas: Alemania, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido y Rumanía.

GRAVE SITUACIÓN / En medio de la polémica por la paralización de Madrid Central, el comisario de medio ambiente, Karmenu Vella, volvió a avisar de nuevo hace tres semanas de la gravedad de la situación y de la falta de avances. En una carta remitida al ministerio español de Transición Ecológica alertó de que «las medidas anunciadas y adoptadas hasta ahora no son suficientes», que los niveles de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) están disparados, especialmente en Madrid pero también en municipios del área metropolitana de Barcelona, recordó la necesidad de tomar medidas adicionales con carácter de urgencia, y, sobre todo, la implicación de todos los actores –Gobierno central, gobierno regional y ayuntamientos– para mejorar la situación.

límites establecidos / La legislación europea relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que data del 2008, establece límites que no pueden sobrepasarse dentro de la Unión Europea y obliga a los Estados miembros a limitar la exposición de los ciudadanos a contaminantes atmosféricos nocivos. Pese a esta obligación, son varios los países y ciudades de la Unión Europea que siguen vulnerando las normas.

Hasta el momento Bruselas mantiene abiertos 15 procedimientos de infracción contra otros tantos países por superar los límites de partículas PM10, de los cuáles cinco de ellos han sido ya denunciados ante el Tribunal de la UE: Bulgaria, Polonia, Rumanía, Italia y Hungría. En cuanto a las emisiones de NO2, Bruselas mantiene abiertos 14 procedimientos de infracción y cuatro países han sido llevados ante la corte europea: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Según datos sobre niveles de salud en la UE ofrecidos por Bruselas, cada año más de 400.000 personas mueren prematuramente en la Unión Europea como resultado de una pobre calidad del aire. Además, hay una gran cantidad de población que sufre problemas respiratorios y cardiovasculares.