Los colegios toman sus propias medidas

Aunque el Servicio Extremeño de Salud (SES) solo indica «autovigilancia» durante 14 días a las personas que han viajado a las zonas de riesgo, algunos centros educativos extremeños que han realizado excursiones a Italia están tomando sus propias medidas de prevención. Es el caso del colegio Licenciados Reunidos de Cáceres, que «ante los rumores suscitados», ha decidido dar una semana de permiso a los profesores que han ido de excursión al norte de Italia. Y ello pese a que por el momento «no presentan ninguna sintomatología», según se especifica en una circular que ayer se remitió a las familias y a la que ha tenido acceso este diario.

Preguntada por el asunto, la Consejería de Sanidad explicó que se trata de una medida que el centro toma a iniciativa propia. De hecho, para las personas que han estado en la zona de contagio o en contacto con otras que puedan transmitir el virus, el SES recomienda la «autovigilancia»: observar si tienen algún síntoma (tos, fiebre, catarro de vías altas o dificultad para respirar) durante los 14 días siguientes y en caso afirmativo, llamar al 112. China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y las cuatro regiones del norte de Italia son ahora mismo las zonas con riesgo de contagio.

El consejero de Saniad, José María Vergeles, especificó ayer que estas personas deben hacer su vida normal si no presentan síntomas. Además, recordó que no se han cerrado fronteras ni hay restricciones a la hora de viajar, aunque sí recomendó a los extremeños que no se desplacen a estos lugares «si no es absolutamente necesario». Los que ya están allí han de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y si han viajado pero ya están de regreso, insistió en que «no tienen que hacer nada más que autovigilarse».