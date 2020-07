Los contagios en niños crecen un 80% y en los jóvenes se duplican

Cada vez más jóvenes. La edad de las personas contagiadas por coronavirus está bajando en comparación con la situación que se vivía al inicio de la pandemia. Esta es la percepción que tienen los médicos y que se ve reflejada en los datos que proporciona la Conselleria de Sanidad valenciana, avanza 'Información', diario de Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que 'El Periódico Extremadura'.

En ellos queda patente que proporcionalmente es en el grupo de los jóvenes de entre 10 y 19 años donde más han aumentado los contagios, en concreto un 96% desde finales del pasado mes de mayo, cuando comenzaron a adoptarse las primeras medidas de alivio tras la cuarentena. También en el caso de los niños menores de 9 años los casos positivos por covid-19 se han incrementado un 80% durante este periodo. Se trata de los dos grupos de población en los que porcentualmente más han aumentado los contagios. En el extremo contrario, los mayores de entre 80 y 89 años, donde los casos han crecido un 8,1% y los mayores de 90 años, entre quienes los contagios han subido un 5,2%.

Para los expertos, hay dos causas que explican esta tendencia, por un lado el mayor número de pruebas PCR que se están haciendo en las últimas semanas y por otro un mayor relajamiento de los jóvenes con las medidas de seguridad. "Además de que los mayores han estado mucho más confinados, tienen una conducta mucho más responsable. Se protegen más, se mueven menos y siguen más a rajatabla las recomendaciones", señala Félix Gutiérrez, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Elche.

En contraposición, los jóvenes, "que se exponen a mayores situaciones de riesgo y no mantienen tanto las distancias de seguridad recomendadas", advierte este especialista.

Muchos de los casos positivos que se están diagnosticando en jóvenes y niños son por estudios de contactos que se hacen a los casos positivos que surgen y por las pruebas que de forma rutinaria se realizan en los hospitales antes de una cirugía. Se trata de casos asintomáticos que pasan la enfermedad de manera muy leve. Sin embargo, el especialista del Hospital General de Elche llama a no bajar la guardia con el hecho de que los jóvenes pasan la enfermedad de manera más leve que los mayores. "Hemos tenido casos muy complicados en personas jóvenes y tampoco hay que olvidar que éstos pueden hacer de vector de transmisión de la enfermedad y contagiar a familiares más mayores".

A nivel nacional, la media de edad de hombres diagnosticados de covid-19 en la actualidad se sitúa en los 46,3 años y la de las mujeres en los 50,5 años y desde mediados del pasado mes de mayo no ha ido bajando, según explicó el lunes en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. "Los mayores incrementos que estamos observando afectan a menores de 50 años, incluidos los menores de cero a cuatro años. Estos grupos suelen ser también los que pasan la enfermedad de forma más leve, por lo que la epidemia actualmente es diferente a la que hemos vivido", recalcó Simón.

El director del Centro de Coordinación de Alerta hizo un llamamiento a los jóvenes para que se conciencien de que la llamada "nueva normalidad" "no es volver" a lo mismo de siempre, sino que es divertirse de "otra manera".

"Hay que tener cuidado de moverse con un número excesivo de grupos diferentes, y uno tiene que aprender a valorar mejor a sus amigos más cercanos", dijo. Una preocupación que comparten los especialistas en la provincia. "Cada vez que diagnosticamos un nuevo caso, nos estremecemos pensando en que puede volver a repetirse la situación vivida hace unos meses", señala Félix Gutiérrez, quien apela a la responsabilidad social. "Hay que concienciarse porque esto ha sido muy serio y la memoria es frágil y parece que no lo hayamos pasado aquí".

Esta disminución en las edades medias de los pacientes está provocando que los casos sean más leves, ya que por lo general afectan a población sana sin patologías de base. No obstante, los expertos llaman a no confiarse porque el virus sigue circulando entre la población y el calor no ha dado muestras de debilitarlo.