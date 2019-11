Los deportistas en activo tendrán prohibido anunciar apuestas

El sector del juego on line, ante la mala fama que ha cosechado en los últimos tiempos debido a la creciente adicción al juego, ha decidido autorregularse y poner algunos límites a la publicidad de las casas de apuestas por internet y otras actividades asociadas. Así, la comisión de seguimiento del código de conducta sobre comunicaciones comerciales ha aprobado una modificación del mismo reglamento, a petición de la Asociación Española del Juego Digital (Jdigital) y en colaboración con los principales medios de comunicación. La principal novedad, que entrará en vigor el 15 de enero, hace referencia a que los deportistas en activo ya no podrán protagonizar los anuncios.

Además, para incrementar la protección hacia los menores, los espots no podrán estar interpretados por personas menores de 25 años ni por aquellas que participen en espacios infantiles. Asimismo, antes de las diez de la noche no podrán anunciarse bonos o promociones en directos televisados y on line, como partidos de fútbol, únicamente podrán mencionarse las marcas y los precios.

Los bonos de bienvenida se limitan a un máximo de 200 euros y todas las comunicaciones comerciales incorporarán una advertencia estandarizada, a modo de cierre de la pieza, que insta a jugar de forma responsable y recuerda que el juego on line está prohibido a menores de 18 años.

ROSTROS CONOCIDOS / Con estas limitaciones, personajes conocidos como Carlos Sobera y José Coronado podrán seguir protagonizando los anuncios de apuestas on line, pese a que el borrador del real decreto para regular la publicidad diseñado por el PP abogaba por vetar la presencia de personas de «relevancia pública». Asimismo, el Gobierno del PSOE trabajó en un proyecto legal en el que se obstaculizaba la presencia de famosos. Ante ello, el presidente de Jdigital, Mikel López de la Torre, justificó ayer que la autolimitación se restrinja a deportistas, jóvenes y personas que participen en espacios infantiles porque el público más vulnerable son los menores y es en ellos donde deben centrarse las medidas. De la Torre reconoció además que la falta de regulación «ha hecho daño al sector a nivel de reputación», de ahí que haya decidido autolimitarse, a la espera de que el Gobierno, si hay acuerdo de investidura, apruebe el preceptivo reglamento.

El preacuerdo de Gobierno entre Sánchez e Iglesias no menciona nada respecto a la publicidad, pero sí se compromete a «controlar la extensión de las casas de apuestas», que en algunas autonomías y ciertos barrios tienen una importante presencia y han generado protestas vecinales y de colectivos que ayudan a personas con adicción al juego.