Los editores españoles encaran en su conferencia anual el reto digital

Conocer a fondo a los lectores para ofrecer cada día una información lo más atractiva y personalizada posible es uno de los retos planteado este martes por el presidente de la Asociación Española de Medios de Información (AMI) y de Prensa Ibérica y el Grupo Zeta, Javier Moll, durante la apertura de la conferencia anual de la patronal de los editores españoles.

Moll, que finaliza ahora su mandato de dos años al frente de la AMI, destacó que una de las claves del futuro de los medios informativos residirá en su capacidad para «explorar con éxito nuevas fórmulas de ingresos a partir del pago por contenidos» y animó a las cabeceras que forman parte de la organización a buscar acuerdos para defender mejor sus intereses y contribuir así a que los medios informativos sean el referente que necesita una sociedad hiperconectada, confundida muchas veces por la proliferación de noticias falsas que ponen en riesgo la supervivencia de las democracias. «Unir fuerzas en proyectos editoriales para mejorar la calidad -subrayó el presidente de la AMI- puede ayudar a los medios de información a mejorar su posición y a competir con mayores garantías». «Tenemos que romper con los esquemas de siempre para adaptarnos a la nueva realidad digital», prosiguió Moll, que situó a los lectores en el centro de cualquier nueva estrategia. «Hemos de conocerlos mejor de lo que se conocen ellos mismos», indicó.

Para el presidente de los editores españoles, es imprescindible encontrar un modelo de negocio que asegure la rentabilidad de los periódicos cercenada por la caída de la publicidad tradicional. Esta es una de las acuciantes preocupaciones de las empresas editoras que se aborda en el encuentro internacional Claves 2020, que se desarrolla paralelamente a la conferencia de la AMI en colaboración con la asociación internacional de editores Wan-Ifra.

Nunca se ha consumido tanta información como ahora, coincidieron los expertos que tomaron parte ayer en las ponencias de este foro, convencidos de que los lectores aprecian el rigor y la calidad de los contenidos. Durante el acto celebrado en el anfiteatro de la Casa de América, se presentó también el informe de las consultoras Deloitte y Media Hotline obre los resultados del sector en 2019 y las perspectivas para 2020, que constata la solidez del sector. Según este estudio, más de 17 millones de personas leen los periódicos cada día, con un notable incremento de los lectores en las plataformas digitales, explicó Enrique Yarza, presidente de Media Hotline en España.

CAÍDA DE DIFUSIÓN / El crecimiento de la audiencia digital y el cierre de puntos de venta han provocado una ligera caída de la difusión de los periódicos, que han generado más de 200.000 páginas de publicidad en papel. La ocupación digital superó los once millones de inserciones. Yarza apuntó que la inversión publicitaria superó los 828 millones de euros, de los que el 56,8% provienen del papel y el resto del formato digital.

«Nuestra industria está dando pasos firmes para consolidar el negocio tradicional y abrir, al mismo tiempo, nuevas expectativas y oportunidades de negocio en digital», celebró el presidente de Prensa Ibérica y el Grupo Zeta, optimista ante el reto de explorar nuevas fórmulas que aporten sostenibilidad al modelo de negocio periodístico. Para conseguirlo, es vital apostar por la calidad informativa como «seña de identidad diferencial» y «poner en valor la credibilidad que la opinión pública concede a nuestros medios», insistió.

Entre los ponentes de la jornada inaugural de la Conferencia y del foro Claves 2020 figuró Adrián López, director general del Grupo Editorial Noroeste de México, un periodista comprometido con la defensa de la independencia, el rigor y los valores éticos en la información, a pesar de estar sometidos a las presiones, las agresiones y las amenazas de muerte parte de los cárteles de la droga de Sinaloa.

«Hemos pasado de consumir información de forma racional a hacerlo de manera emocional», lamentó Adrián López antes de avisar de que la mayor parte de las notificaciones y alertas que nos llegan a los dispositivos móviles continuamente son «absoluta basura» que sin embargo no dudamos en leer. Este poder de la emoción nos lleva a consumir noticias no para informarnos sino para reafirmarnos en lo que ya sabemos o creemos, alertó en su ponencia Periodismo en tiempo de caos. Para lidiar con el chantaje del crimen organizado, que le obligan a él y a muchos profesionales de su empresa, a vivir pegados a un chaleco antibalas, Adrián Pérez y su equipo han decidido no contribuir a la narrativa de los narcos y solo publican relatos de violencia cuando contribuyen a consolidar el Estado de derecho. «Si detienen al Chapo, lo sacamos en portada; si se matan entre ellos, no», apuntó.

alianzas / Bertrand Gié, gerente de noticias de Le Figaro y Dipi Patel, directora de desarrollo de negocio en The Ozone Project del Reino Unido defendieron las alianzas entre los editores como pieza clave del éxito de los medios digitales en el siglo XXI para captar lectores dispuestos a pagar por la información. Y como la prioridad debe ser conocer al lector para ofrecerle una experiencia de valor, Johan Wilberg, experto en investigación y análisis del grupo sueco Bonnier, compartió sus éxitos en el campo de la publicidad y los contenidos mientras que Raju Narisetti, relató su experiencia en The Washington Post y en News Corporation al «romper» con los esquemas de siempre para adaptarlos a una realidad cada vez más digital.