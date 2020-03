Se elevan a cuatro los policías locales de Cáceres con coronavirus

La cifra de policías locales de Cáceres con coranavirus se eleva a cuatro, según han confirmado fuentes municipales. Todos ellos están en aislamiento domiciliario. El ayuntamiento esta mañana ya no ha querido precisar el número de agentes que se encuentran en cuarentena "porque algunos lo están por tener máxima precaución, pero no por tener síntomas. Así no alarmamos", dice textualmente la nota enviada por el consistorio.

Del primer caso informó el pasado viernes el alcalde, Luis Salaya, y desde entonces no ha parado el goteo de contagios.