Fin al 'upskirting': hacer fotos por debajo de las faldas ya se castiga con cárcel en el Reino Unido

Hacer fotografías por debajo de las faldas se convirtió desde este viernes en un delito sexual en Inglaterra y Gales, penado con hasta dos años de cárcel.

Esta nueva legislación es posible gracias a la campaña iniciada en el 2017 por Gina Martin, una joven de 27 años que sufrió un episodio de estas características cuando se encontraba en un festival de música en Hyde Park, en Londres.

UNA HISTORIA REAL

Un hombre se acercó a ella y tras entablar conversación tomó una foto con su teléfono móvil por debajo de su falda para, posteriormente, enviar la imagen por internet.

Ese incidente hizo que la joven sintiera que no tenía ningún control sobre su cuerpo, según explicó entonces.

"The conversation is always about what I'm wearing - instead of what the guy did."



Gina Martin was a victim of upskirting and is now campaigning to make it a criminal offence in England and Wales. pic.twitter.com/xT57aUfu0J