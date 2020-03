Grandes mujeres deportistas inspiran una colección de la muñeca Barbie

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Peleteiro, gran atleta. Pero eso de que no había referentes femeninos? Comaneci en los 70, mujer, conocida por todo el mundo. Merlene Ottey, una de las mejores velocistas de todos los tiempos, un espectáculo verla correr. Teresa Zabell, española, en tenistas tenemos como referentes mil tenistas femeninas desde Arantxa, Navratilova, Graff … Ahora con el feminismo parece que las mujeres antes no fueron nada y es mentira, no han necesitado el feminismo para ser reconocidas y aplaudidas mundialmente. Por cierto, estas muñecas son un juguete sexista, dirigido a las niñas, algo de lo que están en contra. Curioso.