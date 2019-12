Jugar sentados

Todos hemos jugado a juegos de mesa en algún momento de nuestra vida y uno puede acabar siendo de los que los odian o, por el contrario, de los que los adoran y se convierte en un auténticos apasionados. En los últimos años, en Europa se ha impuesto una tendencia en la que los juegos de mesa son los protagonistas. España no se ha librado de esta nueva moda. Cada vez más la gente se reúne para disfrutar de este tipo de entretenimiento. Quedar para echar un Catán, un Virus o un Trivial son planes alternativos y económicos que se están poniendo de moda.

Un ejemplo de este fenómeno, es en el bar Multiverso de Zaragoza (La Paz, 29), donde puedes tomar algo mientras se echa una partida con amigos, familiares o desconocidos. Es un establecimiento donde convergen todos los universos del ocio alternativo, desde juegos de mesa como el Carcassonne o el Catán hasta de rol como el Nocte. Este local ofrecen la opción de utilizar una variedad de juegos con la consumición del bar, e incluso, acoge campeonatos.

Este año, uno de los más solicitados es el Gloomhaven, que ha agotado el estoc en muchas tiendas. Se trata de un juego de mesa cooperativo de combate táctico ambientado en un mundo de fantasía que suele ser popular entre los adultos.

Por otro lado, el juego español Virus vuelve a ser de los más que buscados entre quienes quieren hacer las compras para Navidad o Reyes. No hay tienda que no mencione su éxito. Es un juego simple que consiste en trabajar en grupo para frenar la expansión de una enfermedad y engancha a los más pequeños y a los más grandes por igual. Otra buena apuesta para regalar, es el Dixit, juego que da rienda suelta a la imaginación y aumenta la capacidad de creatividad en los niños y niñas.

Inspirados en series

Hoy en día la industria del juego ofrece productos que provienen de distintos ámbitos como pueden ser la televisión, el cine o la informática, entre otros. No solo se crean sino que también se remasterizan versiones antiguas de algunos juegos o se expanden. Por ejemplo, este año se está popularizando el juego de mesa de Stranger Things a raíz del éxito internacional de la serie con ese título. No es un caso aislado, lo mismo sucede con The Witcher o con Juego de Tronos.

Los juegos de mesa no solo son un mero producto de entretenimiento, sirven también para desarrollar capacidades, habilidades y conocimientos a través del ocio y de una manera divertida. Fomentan también el intelecto, el comportamiento y el respeto al cumplimiento de las normas aplicadas a todos los jugadores. También promueven la cooperación, la competitividad a nivel de esfuerzo y mejorar la memoria o la concentración.

El juego de mesa no es algo exclusivo de los más pequeños sino que también disfrutan de ellos los adultos. De hecho es uno de los objetivos de los fabricantes y distribuidores.

Kidadults es el término que se utiliza en el márketing para referirse a las personas de entre 20 a 50 años que muestran mucho interés por ellos. Y no solo por jugarlos sino también que alimentan toda una industria ya que visten con elementos de personajes o decoran espacios con pósters, figuras o piezas de colección de estos juegos.