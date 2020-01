Lluvias torrenciales tras los incendios de Australia

Las intensas tormentas eléctricas, acompañadas por fuertes lluvias, han amortiguado las llamas de los incendios forestales en la costa este de Australia este viernes y han brindado algo de alivio a los bomberos, tras meses (desde septiembre) luchando contra el fuego, que ya se ha cobrado 28 víctimas mortales.

Sin embargo, y pese a que las lluvias torrenciales no podrán extinguir todos los incendios que asolan el país, sí han ayudado en gran medida a la contención de las llamas.

Las predicciones meteorológicas no auguran que el agua llegue a los lugares en los que realmente se necesita, aunque Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland -los tres estados del este, de los más afectados por la sequía y los incendios- sí han recibido con agrado esas lluvias, que en principio se mantendrán en los próximos días.

WATCH: Animals are being relocated at the Australian Reptile Park due to torrential rain.



The Central Coast zoo has been forced to close due to flooding and has even stationed keepers around their alligator enclosure as water levels rose beyond the fence line. #9News pic.twitter.com/hENJtS4mBB