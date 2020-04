Los médicos rechazan volver a trabajar a los 7 días sin hacerse un PCR

El Foro de la Profesión Médica se ha mostrado en contra de que los sanitarios que no se hayan sometido a la prueba del coronavirus, pero que presenten síntomas desde hace siete días y no tengan fiebre, se reincorporen al trabajo, como aconseja el Ministerio de Sanidad. El protocolo, recogido en la "Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios", ha prometido el ministro, Salvador Illa, que va a ser revisado.

El Foro de la Profesión Médica, integrado por los colegios de médicos, las sociedades científicas y los sindicatos médicos, se opone a esta propuesta del Ministerio y exige que hasta que no se tenga una PCR negativa -la prueba más fiable para detectar el coronavirus- ese profesional no vuelva al trabajo. A su juicio, no cumplir esta precaución supone "un riesgo para su propia salud, la de los equipos asistenciales y la de los pacientes que atienden".

Solo en la Comunidad de Madrid, hay 3.734 profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid se encuentran actualmente de baja por contagio de coronavirus (2.557) o en aislamiento (1.177) al haber estado en contacto con casos positivos. De ellos hay 1.695 médicos infectados de coronavirus mientras que 2.039 son personal de enfermería. A ello se suma 465 facultativos en aislamiento y 712 enfermeros.

Ausencia de material de protección

El Foro ha hecho estas consideraciones tras mantener una reunión por videoconferencia en la que ha reconocido a todos los ciudadanos y "en especial" a los profesionales que estos días afrontan la pandemia. Y ha denunciado que el positivo por coronavirus de 19.400 sanitarios se debe "en gran parte" a la ausencia del material de protección "adecuado y necesario".

También ha mostrado su "unánime rechazo" a la decisión del Ministerio de prorrogar la residencia de los MIR de último año porque se pueden realizar las evaluaciones docentes, porque, como han señalado en otras ocasiones, merecen un contrato como profesionales.