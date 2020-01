El ministro Ábalos habla de «veto parental» y no «pin parental»

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pidió ayer que al «pin parental» se le llame «veto parental» porque «no respeta la convivencia de los derechos de la infancia» y le advirtió a la derecha que es «la libertad de los hijos la que hay que asegurar» y «no la de los padres».

«Es un veto de algunos padres respecto a la educación pública y no hay respeto a los derechos que nos hacen a todos iguales. No respeta el mandato constitucional ni la convivencia de los derechos de la infancia, no respeta el currículum de las escuelas y atenta contra un derecho sustancial, que es el de la igualdad porque la educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales y nos forma como iguales», explicó Ábalos en la clausura el Comité Regional de los socialistas murcianos.

Además, señaló que «lo peor» de este conflicto es «llevarlo a las escuelas» para «despreciar» el sistema de enseñanza y a los docentes. Según recalcó, el «pin parental» «desprestigia y desacredita» a los profesores «restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad» ante los menores. «Yo soy padre y nunca se me ocurrió desacreditar a los docentes ni decirles qué deben hacer ni cómo deben hacerlo», añadió.

Según advirtió el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la derecha quiere imponer el «pin parental» porque «siempre» ha tratado de «controlar» la educación en España porque saben que a partir de ella «se establece el control ideológico de la sociedad».

Por eso, se dirigió al PP, Vox y Ciudadanos y les aseguró que los padres tienen una «gran responsabilidad como progenitores», pero eso «no les da derecho a decidir qué van a hacer» con las vidas de sus hijos y «lo que tienen que pensar». «La escuela enseña a ser libres y no es la libertad de los padres», puntualizó.