Nace la primera agencia de azafatas con síndrome de Down

Álvaro cumplió los 18 años y pensó que trabajar de azafato podría ser una opción para ganar un sueldo mientras continúa los estudios. Al fin y al cabo, su hermana mayor lo hace así y el mundo de los eventos no le resulta desconocido ya que su madre ha trabajado en el sector, informa el diario Levante. Sin embargo, Álvaro, con síndrome de Down, no cumple con los canónes de belleza establecidos y a pesar de tener capacidad de sobra para realizar este empleo no hay agencia convencional que le contrate.

Por eso, su madre, Rosa Martínez, ha creado en València la primera agencia inclusiva de España con el objetivo de romper estereotipos y de "integrar laboralmente a estas personas en el sector de los eventos y congresos, a la par que ofrecemos una calidad igual a la de las agencias convencionales gracias no solo a la formación que nuestro personal recibe en materia de habilidades sociales, imagen personal y protocolo social, sino también a la coordinación y apoyo constante antes y durante la celebración del evento".

Esa es la esencia de Integra Azafat@s, una empresa que quiere crear "eventos con alma" y que es, además, solidaria ya que destinará un porcentaje de los beneficios obtenidos en cada evento a la asociación Asindown.

Impacto social

"Perseguimos generar impacto social para provocar un cambio de mentalidad y crear, así, un mundo más justo e igualitario en el que se mida a las personas por sus capacidades y no por sus diferencias. Ninguna empresa convencional los emplearía porque no cumplen con esa presencia física que se exige pero claro que están capacitados para llevar a cabo este empleo y puede que con más alegría, simpatía, responsabilidad y compromiso que quien cumple con unas medidas de 90, 60, 90, explica Rosa Martínez.

El mundo de la discapacidad es el eterno desconocido, pero Integra Azafat@s quiere darle visibilidad a críos "que van creciendo y necesitan trabajar para se independientes. Poco a poco, el colectivo de personas con Síndrome de Down encuentra empleos en almacenes o tiendas pero ¿por qué no en el mundo de los eventos? Desde la entidad reciben la formación necesaria y son muy capaces de desarrollar esta labor".

Por eso, desde Integra Azafat@s piden a las empresas organizadoras de eventos que "cuenten con nosotros para hacer de este un mundo más justo e igualitario. Rompamos estereotipos".