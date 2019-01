La Nasa sobrevuela el cuerpo celeste más lejano explorado

La sonda espacial de la Nasa New Horizons hizo historia ayer al sobrevolar Ultima Thule, el objeto celeste más lejano que la humanidad ha explorado hasta ahora, situado en el cinturón de Kuiper, a unos 6.500 millones de kilómetros de distancia del Sol. «¡Confirmado! New Horizons ha sobrevolado el objeto celeste más distante jamás visitado por una nave espacial. ¡Felicidades al equipo!», dijo el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, en su cuenta oficial de Twitter.

Bridenstine celebró que la agencia espacial estadounidense, junto a sus colaboradores en esta misión, la Universidad Johns Hopkins y el Instituto de Investigación Southwest, «haya vuelto a hacer historia», después de que la misma sonda inspeccionara Plutón en el 2015.

Ultima Thule, que fue el nombre elegido por el público en una convocatoria de la NASA para nombrar al objeto conocido hasta ese momento como 2014 MU69, proviene de un término de origen griego usado por geógrafos romanos y medievales para indicar y designar un lugar que está «situado más allá del mundo conocido».

ALTA RESOLUCIÓN / La sonda New Horizons tomará fotografías de alta resolución de Ultima Thule durante 72 horas desde 3.500 kilómetros de distancia con el objetivo de reconocer su superficie y composición y averiguar si tiene atmósfera u otros cuerpos celestes alrededor, así como determinar si se trata de un solo objeto celeste o la unión de dos. Está previsto que pueda tomar unas 900 imágenes.

Ultima Thule está ubicado en una de las regiones más remotas del Sistema Solar, conocida como el cinturón de Kuiper, en honor al astrónomo que predijo su existencia en la década de los años 50, Gerard Kuiper.

La nave New Horizons estuvo seis meses de hibernación hasta junio de este año, cuando retomó su trayecto hacia este misterioso objeto celeste, de apenas 30 kilómetros de diámetro, y que las primeras imágenes muestran ovalado y no redondo, como se creía hasta ahora. Los científicos y astrónomos a cargo de la misión esperan que la información que recabe New Horizons ayude a entender mejor la formación del Sistema Solar y cómo se construyeron los planetas. El éxito fue también festejado por el guitarrista de Queen y astrofísico Brian May, que lanzó una canción titulada New Horizons, en referencia a la sonda espacial.