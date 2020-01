La nueva vacuna contra la neumonía será más barata

Una nueva vacuna neumocócica conjugada (PVC) más barata e igual de eficaz permitirá a más países hacer frente a la neumonía infantil, una enfermedad que causa unas 800.000 muertes en todo el mundo o, lo que es lo mismo, una muerte cada 39 segundos. Este nuevo medicamento es una de las noticias más destacadas del primer Foro Global de Neumonía Infantil, que se celebra hasta el 31 de enero en el Cosmocaixa de Barcelona. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que inauguró ayer la iniciativa, aseguró que este encuentro es clave porque la salud de los niños es capital de futuro: «Tenemos que apuntar hacia la salud en todas las políticas», reclamó.

como una buena noticia / «Tener acceso a una vacuna más barata e igual de eficaz es una muy buena noticia», resaltó por su parte Quique Bassat, presidente del Comité Directivo del Foro Global sobre Neumonía Infantil y director del Programa de Malaria de ISGlobal. Alrededor de nueve millones de niños morirán por neumonía durante la próxima década si los países no aumentan las medidas para combatir esta y otras enfermedades, según un nuevo análisis de la Universidad Johns Hopkins publicado con motivo de este evento. En el Foro Global de Neumonía Infantil participan las nueve organizaciones líderes en los ámbitos de salud e infancia: ISGlobal, Save the Children, Unicef, Every Breath Counts, Fundació La Caixa, Fundación Bill y Melinda Gates, USAID, Unitaid y Gavi). Estas muertes, además, se concentran en los países pobres: Nigeria, India, República Democrática del Congo y Etiopía son los más afectados.

La Universidad Jonhs Hopkins ha desarrollado un modelo según el cual, si se aumentaran los servicios de prevención y tratamiento de la neumonía, se podrían salvar las vidas de 3,2 millones de niños menores de cinco años. Además, eso crearía un «efecto dominó» que permitiría prevenir, a su vez, otras 5,7 millones de muertes infantiles a causa de otras enfermedades. Aunque algunos tipos de neumonía pueden prevenirse con vacunas y tratarse fácilmente con antibióticos de bajo coste si se diagnostica correctamente, decenas de millones de niños siguen sin estar vacunados, y uno de cada tres menores con síntomas no recibe atención médica esencial.

«La neumonía es uno de los males que acechan a muchísimos menores de cinco años. La impotencia es que sabemos cómo tratarla y cómo prevenirla, pero no se ponen los medios suficientes para ellos, como las vacunas», denunció Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef España. Molina puso como ejemplo de prevención la lactancia materna exclusiva durante el primer año de vida del bebé. Esta experta señaló que existe otra «pandemia»: la desnutrición. Recordó que, «si hay desnutrición, es muy fácil morir por neumonía» y por eso llamó a actuar en este sentido.

retos / Ocho de los 10 países más afectados por la neumonía se encuentran en África. «La tasa de mortalidad en un país pobre es de entre el 4% y el 5%: en los países con más recursos esta tasa es hasta un 50% inferior. Existen herramientas y antibióticos», destacó Bassat. El reto, según él, es ayudar a los países que no son lo suficientemente pobres como para recibir fondos de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi, por sus siglas en inglés), pero que tampoco pueden pagarse la vacuna, la cual «sigue siendo cara». Un ejemplo es Marruecos, un país de renta media. Para él, esta nueva vacuna más barata «ayudará seguro a instituciones como Gavi a llegar a sitios que no tenían cobertura antes».

Por último, Molina explicó que el objetivo es que dentro de diez años las muertes infantiles por neumonía «hayan bajado, como mínimo, a la mitad» e Illa mostró el compromiso del Gobierno con la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.