Ocho de cada diez mujeres reconoce dificultades para teletrabajar

Ocho de cada diez mujeres asegura que tiene dificultades para teletrabajar durante el confinamiento establecido por el coronavirus y la barrera principal en el 97% de los casos son las interrupciones de los hijos, según una encuesta de la Asociación Yo No Renuncio. El sondeo, elaborado con las respuestas de 12.604 mujeres y madres, refleja los obstáculos y problemas con los que se están encontrando al conciliar trabajo, tareas del hogar y cuidado de los hijos durante el aislamiento en las casas por el estado de alarma.

Casi la totalidad de las encuestadas atribuyen esas dificultades a las interrupciones de los hijos, seguida de falta de concentración, el 67 por ciento. La radiografía de los hogares que muestra la encuesta 'Esto No Es Conciliar' refleja que en el 54 % de los hogares están todos los miembros confinados; en el 36 % de los casos, las parejas tienen que salir a trabajar; y en el 16 % son ellas las que trabajan fuera del hogar.

Siete de cada diez mujeres aseguran que no han logrado establecer un espacio físico exclusivo para el trabajo, y tres de cada cuatro no estén cumpliendo con los horarios laborales, según esta encuesta impulsada por el Club de Malasmadres. El confinamiento no ha mejorado el reparto de tareas y la corresponsabilidad de las familias: en el 66 % de los hogares se ha mantenido y en un 13 % ha empeorado. Las mujeres encuestadas no son optimistas de que tras la vuelta a la normalidad cambie este reparto -así lo cree el 71 %-.

Respecto a las actividades escolares de los hijos, el 27 % de las encuestadas afirma que sus hijos están siguiendo clases en línea y que en seis de cada 10 casos tienen dificultades para realizarlas.

Entre las principales dificultades que encuentran los hijos para realizar sus clases destacan la falta de concentración (39 %) o las dificultades para cumplir los horarios (29 %), así como la cantidad de tareas que tienen que realizar.

Sobre la implantación del teletrabajo tras esta experiencia, el 43 % cree que las empresas lo facilitarán y el 21 % cree que se flexibilizarán más los horarios laborales.