Ocho internistas y más de 40 enfermeras y auxiliares atienden el Virgen de la Montaña

Ocho médicos de Medicina Interna (dos titulares y tres residentes en el turno de mañana y tres titulares por la tarde y por la noche ) atienden a los 45 pacientes que en estos momentos se encuentran ingresados en el hospital Nuestra Señora de la Montaña. A ellos se suman las 22 enfermeras y 21 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Tecaes); y no se descarta ampliar el personal en los próximos días.

El complejo abrió sus puertas hace una semana, después de cinco meses cerrado, para descongestionar el hospital San Pedro de Alcántara y poder contar así con un mayor número de camas para atender a los contagiados de coronavirus. Cáceres es el área de salud más tocada con la pandemia con 708 casos positivos (1.394 en toda la región), de los que 136 se encuentran hospitalizados y 16 en la UCI. El dato positivo es que ocho ya han recibido el alta.

El hospital se sometió a una desinfección completa y se trasladó el mobiliario en dos días. Las camas y demás utensilios que están siendo utilizados son los que ya tenía este edificio y que, al encontrarse en buenas condiciones, habían sido almacenados en el Universitario.

Con su puesta en funcionamiento el área de salud de Cáceres cuenta en estos momentos con ocho plantas en sus hospitales públicos para atender a los infectados (la primera, la segunda, la tercera y la octava del San Pedro de Alcántara y la segunda del hospital Provincial). Ayer se completó precisamente el último traslado de pacientes no infectados desde el San Pedro al Universitario para seguir dejando espacio libre en el primero. En concreto Cardiología y Neurología (ubicados en la tercera planta del San Pedro de Alcántara) se han llevado a la segunda del nuevo hospital, donde antes estaba Urología (esta se ha unificado con Cirugía General en ese mismo hospital). A todo ello hay que sumar las dos clínicas privadas (Quirón y San Francisco), que también tienen ingresos de pacientes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El objetivo de trasladar a enfermos hasta el hospital Provincial no es otro que dejar espacio en el San Pedro de Alcántara para los nuevos ingresos. «El Virgen de la Montaña funciona como una planta más de Medicina Interna del San Pedro de Alcántara, allí no están los pacientes más críticos, sino que el traslado se decide en base a varios criterios, entre ellos los cuidados que necesita, el tratamiento y las expectativas de salvación, pero no están los más críticos, por desgracia fallecen pacientes en todos los hospitales» aclara el gerente del área de salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero. Esa decisión, en cualquier caso, la toma el jefe de servicio de Medicina Interna. «En esta crisis hay muchos héroes que trabajan en condiciones muy duras. La UCI es la protagonista pero los internistas son las estrellas porque asumen todo el peso de la hospitalización» añade Escudero.

HABRÁ RADIOLOGÍA / En el Nuestra Señora de la Montaña también funciona la unidad de Farmacia y laboratorio (se hacen analíticas aunque las muestras se analizan fuera) y en él se ha instalado un nuevo tanque de gases medicinales. Cuenta con gasómetro (el próximo martes llega uno nuevo) y el SES se plantea trasladar allí un equipo de radiología portátil para poder realizar radiografías a los hospitalizados. Hace tres días puso en marcha también el sistema de videollamada, para que los pacientes puedan estar en contacto con sus familiares (en este hospital hay tres smartphones para este fin). En estos momentos solo está en funcionamiento la segunda planta, aunque ya está lista la primera para recibir a enfermos positivos de covid-19. Podría alojar hasta un total de 180 pacientes.

En estos momentos el plan de contingencia elaborado por el área de salud de Cáceres está en la última fase por lo que, de hacer falta más camas, habría que comenzar a utilizar espacios no hospitalarios que ya están siendo analizados. Aunque por el momento esta opción no se contempla, ya que se espera que alcanzar el pico de contagios pronto.