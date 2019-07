Un pasajero se pone hasta 15 camisetas y camisas para no pagar el sobrepeso de su maleta

Pagar 105 euros por el sobrepeso de 8 kilos de una maleta es mucho dinero, o eso pensó un viajero escocés cuando Easyjet le pidió esa cantidad si quería embarcar con la compañía. Ni corto ni perezoso, abrió la maleta y hasta 15 capas de ropa logró ponerse encima para lograr el peso reglamentario de la maleta.

Su propio hijo grabó la divertida escena de su padre poniéndose 15 capas entre camisetas y jerséis. Hasta el personal de Easyjet se lo tomó a risa según relató el joven: "pero pasar el control fue lo más difícil porque pensaron que mi padre estaba tratando de ocultar algo debajo de su ropa". El vídeo está teniendo una gran repercusión en Twitter.

Suitcase was over the weight limit in the airport so ma Da whipped oot aboot 15 shirts n wacked every one a them on to make the weight🤣🤣🤣😂😂cunt wis sweatin pic.twitter.com/7h7FBgrt03