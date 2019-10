Plutón no será de nuevo un planeta aunque insista la NASA de Trump

"Solo para que lo sepan, desde mi punto de vista Plutón es un planeta", comentó hace unas semanas Jim Bridenstine, el primer político sin formación científica nombrado como máximo responsable de la NASA por Donald Trump, durante una rueda de prensa ante la atónita mirada de los periodistas. "Pueden escribir que el administrador de la agencia espacial ha declarado que Plutón vuelve a ser un planeta. Me aferro a esto porque así es como lo aprendí y estoy comprometido con ello", añadió en un tono entre irónico y burlón. Estas palabras, lejos de pasar desapercibidas, han haber reavivado el debate entre científicos, astroaficionados y nostálgicos sobre el estatus de Plutón dentro del Sistema Solar.

Pero la Unión Astronómica Internacional (IAU), la máxima autoridad en lo que a 'política espacial' se refiere, prefiere zanjar el debate desde su raíz. En el 2006, la Asamblea General de la entidad consensuó una nueva definición de planeta y, tras esta decisión, Plutón quedó relegado a la categoría de planeta enano, junto a otros cuerpos celestes similares descubiertos en el Sistema Solar. "La Unión Astronómica Internacional no ha cambiado su posición y, hasta donde sabemos, no tiene la intención de revisarla, por lo que no se espera ningún cambio oficial en el estado de Plutón como planeta enano", comenta Fernando Comerón, portavoz de la entidad y astrónomo del European Southern Observatory (ESO) a EL PERIÓDICO. "Si bien las recientes declaraciones del señor Bridenstine han suscitado cierta controversia dada su asignación profesional actual, esto no tiene relevancia práctica para la comunidad astronómica y, además, el argumento presentado por el señor Bridenstine ciertamente no plantea una revisión de la clasificación de Plutón basada en cualquier nuevo hallazgo científico", añade.

LA COMPLEJIDAD DEL UNIVERSO

La actual clasificación de cuerpos celestes fue debatida hace ya más de una década entre expertos en materia planetaria y, como suele ocurrir en este tipo de debates, nunca se ha logrado un consenso absoluto en la comunidad científica. Y, según explica Comerón, etiquetar a Plutón de 'planeta enano' refleja mejor el conocimiento moderno del Sistema Solar ya que en las últimas décadas se han descubierto un número cada vez mayor de cuerpos con masas y órbitas comparables a las de este astro. De ahí que las autoridades científicas en materia espacial recalquen la necesidad de acatar la actual definición que delimita de manera más precisa qué es y qué no es un planeta en términos científicos.

"Es comprensible exista cierta resistencia en una cultura popular que ya había incorporado a Plutón como el noveno planeta conocido de nuestro Sistema Solar. Pero científicamente el cambio simplemente refleja que nuestro sistema planetario es significativamente más complejo de lo que se pensaba en 1930, cuando se descubrió Plutón", zanja Comerón. "Nuestro conocimiento actual de Plutón muestra que es un mundo fascinante, con una geología rica y dinámica y una atmósfera sorprendente. Mantener su clasificación como planeta enano no lo hace menos interesante", reflexiona el astrónomo.

EL ETERNO DEBATE PLANETARIO

Tras la polémica levantada por los comentarios de Bridenstine, los científicos más críticos con esta categorización ha aprovechado para reabrir la discusión. Incluso el astrofísico y rockero de 'Queen' Brian May se ha manifestado para 'dar su apoyo a Plutón'. "Queda oficialmente inaugurada la temporada 2019 de "Plutón es un planeta"", ironizaba hace unos días Álex Riveiro, divulgador científico en temas de astronomía y autor de 'Astrobitacora'. "Este tema va resurgiendo de manera periódica cada vez que alguien con cierto impacto, de dentro o de fuera de la comunidad científica, hace algún comentario al respecto. Pero no nos engañemos, es un falso debate. Las autoridades científicas dan esta cuestión por zanjada y nada apunta a que se volverá a abrir la discusión a nivel técnico", explica Riveiro.

La decisión, explica, no es arbitraria. El descubrimiento de cuerpos celestes como Eris, Makemake, Haumea y Ceres pone en jaque a Plutón ya que demuestra que hay muchos otros astros como él que, a su vez, no acaban de encajar dentro de la definición consensuada de planeta. De ahí que, si se volviera a incluir a este dentro de los mapas del sistema solar, también habría que añadir a como mínimo una decena más de similares. "Y sí, también hay una parte de este debate que tiene que ver con el 'cariño' de todos aquellos que estudiaron a Plutón como planeta y que ahora les cuesta aceptar que el Sistema Solar tal ya no es tal y como lo conocieron", reflexiona Riveiro.