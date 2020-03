El PP de Don Benito propone la declaración de luto oficial por las víctimas de covid-19

El Partido Popular de Don Benito ha propuesto al equipo de gobierno la declaración de luto oficial y las banderas a media asta en los edificios municipales, como señal de respeto y homenaje a los fallecidos y sus familiares.

Los populares justifican esta propuesta como “un gesto que puede significar mucho en una situación como la que estamos viviendo”.

Sin embargo, y según argumenta el propio PP, el equipo de gobierno no ha respaldado la propuesta

El Grupo Municipal Popular dice que ha mostrado “su apoyo leal al alcalde y su equipo de gobierno, como ha reconocido públicamente el propio alcalde y así seguirá siendo. Son momentos excepcionales y las decisiones no son fáciles”, pero en esta negativa “debemos discrepar”, añaden los populares, “pues el luto oficial no es ser alarmistas, sino más bien realistas con la situación que a nivel mundial se está viviendo, no es un tema de localismos, y claro que es una política de gestos, gesto para aquellos que han perdido a alguien y no han podido despedirlo como a todos nos apetece despedir a un ser querido; gesto de dolor y solidaridad por todo lo que estamos viviendo y por supuesto gesto de respeto a los más de ocho mil muertos, que no son meros números, son personas. En definitiva un gesto de humanidad”.