Precaución extrema en las residencias y centros de día

Las residencias de mayores, los centros de día y los centros para personas con discapacidad deben extremar las precauciones para evitar contagios por coronavirus. Según ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, los trabajadores de estos centros que presenten síntomas respiratorios deben contactar con el Servicio Extremeño de Salud (SES), y los familiares con estos mismos síntomas o fiebre deben evitar las visitas. Además, se restringirá el acceso a todas las personas que en los 14 días previos hayan estado de viaje en las zonas consideradas de riesgo (el norte de Italia, Corea del Sur, Japón, China, Sinagur e Irán) o que hayan tenido contactos estrechos con algún infectado por coronavirus.

Según ha detallado el consejero, las visitas han de realizarse en las zonas comunes de los centros y deberá facilitarse agua y jabón o gel desinfectante para un lavado frecuente de manos, así como pañuelos de papel. Se recomienda también una buena ventilación de las estancias y “una correcta limpieza”, lo que incluye todo lo que tiene que ver con la higiene de la vajilla y la ropa de cama. Con la gestión de residuos no hay que hacer nada especial, tampoco en el caso de que se diera algún positivo.

Vergeles también ha pedido a los alcaldes extremeños que antes de programar o cancelar la celebración de eventos, jornadas o ferias, que suelen darse ahora que se acerca la primavera, consulten con el Servicio Extremeño de Salud (SES) para estudiar cada caso en concreto. No obstante, ha señalado que de momento no hay motivos para suspender nada más allá de la Feria del Mayor de Badajoz (se iba a celebrar este fin de semana), toda vez que va dirigida a una población “sensible” y donde no podía asegurarse la “trazabilidad” de los miles de asistentes.