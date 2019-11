El SES crea las categorías de técnico en dietética y terapeuta ocupacional

Era una demanda de los profesionales y acaban de conseguir, al menos, un primer paso. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer la creación de dos nuevas categorías en el Servicio Extremeño de Salud (SES): la de terapeuta ocupacional y la de técnico especialista en dietética y nutrición. «Es necesario contar con cada vez más profesionales sanitarios con una especialización concreta para que se encarguen de realizar determinadas funciones que, en ocasiones ya se están realizando parcialmente, y que es necesario que se implementen y desarrollen por personal cualificado y formado específicamente», explica la orden publicada ayer en el DOE.

En ambos casos se trata de dos colectivos profesionales con escasa presencia en el sistema sanitario público y la razón principal es que ni siquiera estaban consideradas como categorías estatutarias dentro del SES. Esto suponía que no contaban con plazas en el sistema ni bolsas de empleo. «Actualmente dentro del SES solo hay tres terapeutas ocupacionales pero no con esa categoría porque no existe; se mantienen del traspaso del antiguo Insalud como técnicos», explica Ana Rondón, presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura.

Por eso, para ella el paso dado ayer con la publicación del DOE supone «un gran avance» para este colectivo. Desde el colegio profesional llevan años reclamando la creación de una bolsa de empleo específica y también de la convocatoria de plazas en el sistema sanitario, «pero desconocíamos que el problema era que no existía ni siquiera la categoría profesional».

CALIDAD de vida / La presidenta del colegio se muestra satisfecha, a la espera ahora del desarrollo y dotación de la categoría. La orden explica que la función del terapeuta ocupacional es «mejorar la calidad de vida y conseguir la mayor independencia posible de las personas que presentan dificultades en una o varias áreas del desempeño ocupacional», de tal forma que una persona con discapacidad pueda reintegrarse en la sociedad «con el mayor grado posible de independencia».

En este sentido, Rondón señala que estos profesionales tienen cabida en cualquier servicio de rehabilitación del SES y recuerda que el resto de sistemas sanitarios del país cuentan con un volumen muy superior de terapeutas.

También desde la Asociación pro colegio profesional de diestistas-nutricionistas de Extremadura valoran la creación de la categoría de técnico especialista en dietética y nutrición, pero recuerdan que además de esta sería necesario crear la de dietista (profesionales diplomados universitarios y no técnicos). «Lo ideal es que existan ambas porque se complementan, pero no son lo mismo», recalca Mónica Pérez, la presidenta de esta asociación. «Es un avance pero hay que continuar porque de momento estamos en un limbo», insiste. Según la orden del DOE, esta categoría de técnico en dietética se justifica porque «en el nivel de la atención especializada se requiere de personal encargado del control de las dietas y de los alimentos que se suministran a pacientes, con el fin principal de adecuarlas a los supuestos patológicos».