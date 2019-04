La sonda israelí Bersheet fracasa en su intento de aterrizaje en la Luna

La nave espacial israelí Beresheet se estrelló en la luna luego de una serie de fallas técnicas durante su descenso final, lo que acabó con las esperanzas de un aterrizaje controlado en la superficie lunar.

El equipo de soporte dijo que el vehículo no tripulado sufrió fallas periódicas en el motor y las comunicaciones durante los cerca de 21 minutos de la secuencia de aterrizaje. "Hemos llegado a la Luna, pero no como queríamos". Esta frase se escuchó en el puesto de control poco después de que la sonda Bersheet se estrelló. Mientras el empresario israelí Morris Kahn, que invirtió más de 35 millones de euros en la gesta, resumió todo de manera precisa: Hemos fracasado, pero lo hemos intentado".

Israel aspiraba a convertirse en el cuarto país en conseguirlo después de tres potencias como los EE UU, Rusia y China. Además, habría sido la primera misión de este tipo impulsada por una empresa privada en lograrlo.

