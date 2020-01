Un sordo denuncia a una web de vídeos porno por no tener subtítulos

Una persona con problemas de audición presentó una demanda colectiva en contra de la web pornográfica Pornhub por no tener subtítulos en sus vídeos, informó ayer TMZ.

El demandante Yaroslav Suris, quien organizó esta denuncia, argumenta que la ausencia de subtítulos en los clips de Pornhub, que es uno de los sitios porno más populares en internet, va en contra de la ley federal sobre personas con discapacidad aprobada en 1990 en EEUU (Americans with Disabilities Act of 1990, conocida como ADA). Suris, siempre según TMZ, sostiene que las personas sordas no pueden comprender la parte de conversación de los vídeos de Pornhub y asegura que se perdió en algunos de los diálogos de estos clips.

En la demanda incluye algunos de los títulos de los vídeos que supuestamente vio y que le resultaron confusos, entre los que cita uno con el título Policía sexy consigue que hable el testigo.