Sugar dating: prostitución encubierta

Viajes gratis, cenas en lujosos restaurantes, estudios pagados, regalos caros, y dinero. Estos son algunos beneficios que puede tener un sugar baby cuando pacta un «acuerdo» con un sugar daddy o una sugar mommy. ¿Le suenan estos conceptos? Se trata del fenómeno sugar dating, un supuesto modelo de relación con contrato al que cada vez más personas se suman.

En una sociedad capitalista como la actual, parecía que solo era cuestión de tiempo que se pudiera incluso llegar a «comprar» una pareja o acompañante. El fenómeno no está lejos de ser una forma más de prostitución. El sugar dating es una versión adornada y edulcorada de los hasta ahora conocidos como escorts, en la que jóvenes generalmente con pocos recursos económicos prestan su compañía –o algo más– a otra persona a cambio de dinero.

El sugar baby es una persona joven que ofrece su compañía a cambio de una contraprestación que puede incluir un sueldo mensual o la apertura de una cuenta de inversiones. Un sugar daddy o sugar mommy es un hombre o mujer con un estatus económico elevado que desea ser acompañado o acompañada por alguien joven y atractivo.

139 PAÍSES

La plataforma más popular para poner en contacto estos actores es Seeking Arrangement, nombre que se traduciría como «buscando un acuerdo». Fuentes de esa web, que también dispone de una aplicación para móvil, aseguran que cuentan con 20 millones de miembros registrados en 139 países.

La web fue creada en el 2006 por Brandon Wade, quien en declaraciones a la revista Vice relató que cuando era universitario le costaba mucho encontrar pareja. En aquella época, su madre le decía que se centrara en los estudios y no se preocupara por las chicas, porque algún día triunfaría y entonces dejaría de tener problemas para ligar. A partir de esa afirmación materna y una vez, efectivamente, empezó a ganar dinero, surgió la idea del sugar dating, que Wade define como una relación más, en la que el sugar daddy o mommy se dedica a «mimar» a su sugar baby.

Según fuentes de la página, el top 5 de países en los que hay más miembros registrados son, en este orden: Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y España. De hecho, en nuestro país hay un total de 400.000 personas registradas, una cifra que según afirman fuentes de Seeking crece año tras año. De todos estos, 307.000 son sugar babies –el 84% de los cuales son chicas–, 80.000 son sugar daddies y 13.000 sugar mommies. Las ciudades españolas con más usuarios son Madrid, Barcelona, Sevilla y València. Estas, además de ser las poblaciones con más habitantes, también son destinos de negocios para muchos empresarios, quienes constituyen el perfil más habitual de sugar daddy.

La media de edad de los sugar babies registrados en Seeking es de 27 años, mientras que la media entre los sugar daddies y mommies es de 44 años, según datos que la plataforma ha facilitado a este periódico. Los primeros pueden utilizar la plataforma de manera gratuita, mientras que los segundos deben pagar una cuota de unos 70 euros al mes para poder hacer uso de la página.

AL LÍMITE LEGAL

Sobre la posibilidad de que las actividades que están ahora amparadas bajo el paraguas de Seeking Arrangement sean o no legales, fuentes policiales afirman que en estos momentos no hay ninguna investigación abierta sobre el tema, aunque no se descarta que la pudiera haber en un futuro.

En España la prostitución no es delito, pero sí lo es lucrarse de que un tercero la ejerza, es decir, el proxenetismo. Para el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Barcelona, Roberto Valverde, Seeking está «jugando con el límite de promover la prostitución». El Código Penal también recoge como delito el hecho de facilitar la prostitución de menores de edad, y lo cierto es que en Seeking es fácil mentir sobre la misma en el momento de darse de alta. «Si se determina que la web no tiene una política de control de edad adecuada y, gracias a ella, un menor de edad recibe dinero por sexo, se podría cerrar la página y pedir responsabilidades penales a sus responsables», indica el fiscal a este diario.