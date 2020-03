Tres muertos al salirse de la vía un turismo

Los tres ocupantes de un vehículo murieron la madrugada de ayer sábado en un accidente en la N-240, a su paso por el término municipal de Tarragona, cerca del acceso a la autopista AP-7.

Los servicios de emergencias recibieron a las 5.05 horas el aviso de que un coche se había salido de la vía y había chocado contra la mediana de esta carretera de doble carril en cada sentido. Por causas que ayer se investigaban, el conductor perdió el control e impactó contra la protección que separa los dos sentidos de la marcha. En el suceso no estuvieron implicados otros conductores.

Dentro del turismo viajaban tres personas que fallecieron a causa de la violencia del choque contra la mediana New Jersey. Los tres eran hombres. El conductor, cuyas iniciales son J. P. M., tenía 39 años. El copiloto, M .P. A., 51. La persona que viajaba en el asiento trasero no pudo ser identificada hasta varias horas después porque no llevaba documentación encima. Trànsit informó por la tarde de que se trata de M. C. C., de 40 años. Los tres eran vecinos del municipio de Valls. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación para intentar aclarar lo sucedido.