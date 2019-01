Un tribunal de Bruselas declara legal el servicio UberX en la capital belga

El enfrentamiento no ha llegado tan lejos como en España pero el sector del taxi de la ciudad de Bruselas también mantiene una batalla abierta contra Uber aunque de momento sin demasiado éxito. Según una reciente sentencia del tribunal francófono de lo mercantil de la capital belga, que se ha hecho pública este miércoles, el servicio UberX, que conecta a pasajeros con conductores profesionales, respeta el marco legal de la ciudad y puede seguir operando con normalidad.

Según el fallo, Uber ni ofrece un servicio de transporte, ni es propietario de ningún vehículo ni tiene licencias de taxi ni de vehículos con conductor por lo que el servicio que ofrece la multinacional respeta la legislación sobre alquiler de vehículos con conductor y no puede ser considerado como un servicio de taxi. “Las empresas no tienen ninguna obligación de conectarse a la aplicación UberX, no hay obligación de duración mínima de conexión, ni cuota de horas a cumplir ni períodos de horarios”, señala la sentencia en respuesta al recurso planteado el año pasado por la federación belga del taxi.

¿Si Uber no hace de taxi qué es lo que hace? Esa es la gran pregunta. Transportar personas de un punto A a un B a cambio de una remuneración y eso es el taxi”, ha advertido el administrador delegado de la federación, Abdelssamade Sabbani en declaraciones a la agencia Belga, calificando el fallo de “totalmente incomprensible” y anunciando la presentación de recurso. Mientras tanto, el ministro de transporte de Bruselas, Pascal Smet, ha dejado claro que el debate sobre la legalidad del servicio está cerrado y que UberX podrá seguir funcionando en la capital mientras respete las reglas.

El gobierno de Bruselas-capital aprobó el año pasado un anteproyecto de ley sobre el transporte remunerado de personas que contempla nuevas exigencias a los conductores de VTC, que tendrán que pasar un examen de taxista y contar con un certificado de buena conducta, pero de momento la reforma ha quedado aparcada hasta conocer en primavera un estudio de situación reclamado por el sector del taxi y el consejo económico y social.