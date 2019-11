Las últimas joyas neandertales

Los últimos neandertales de la Península Ibérica deambularon por estas tierras hace unos 40.000 años. Por el día recorrían el territorio en busca de recursos. Por las noches, buscaban refugio. En algún momento de sus vidas nómadas, un grupo de neandertales encontró su hogar temporal en la cueva Foradada, situada cerca de lo que hoy es el término municipal de Calafell (Baix Penedés). Es allí donde, resguardados de la intemperie dentro de esta cavidad natural, algunos de ellos se dedicaron a confeccionar ornamentos. Ahora, miles de años después, los restos de esa actividad artesanal primitiva recobran vida de la mano de una nueva investigación publicada en la revista especializada Science Advances.

Un equipo de investigadores españoles anunció el hallazgo de restos de la elaboración de joyería neandertal con garras de águila imperial. Se trata del primer objeto de este tipo que se encuentra en el sur de Europa y en la península Ibérica. También destaca como la pieza ornamental más moderna del mundo neandertal encontrada hasta el momento. A partir de este pequeño fragmento, probablemente descartado en la elaboración del ornamento, los científicos han sido capaces de reconstruir la historia de quienes lo elaboraron, la razón de ser del objeto e incluso del animal al que originalmente debió pertenecer esa garra.

Los expertos explican que se trata de un fragmento de hueso de águila imperial ibérica (aquila adalberti) de unos 39.000 años de antigüedad, hallado junto a una decena de puntas de lanza. En él se pueden observar hasta doce marcas que indican que este objeto fue utilizado para hacer ornamentos. Los investigadores especulan con que se trate de los restos de la elaboración de un colgante. Pero, con la prudencia característica de la ciencia, reconocen que se podría tratar de cualquier cosa. Los restos, de hecho, corresponden a la falange izquierda de un ejemplar de una especie de águila autóctona de la península Ibérica.

«Lo más interesante de este hallazgo no es el objeto en sí, sino lo que implica», explicó Antonio Rodríguez-Hidalgo, líder de esta investigación. «El hecho de que los neandertales elaboraran ornamentos con garras de águila demuestra que tenían una simbología compleja, capacidad de abstracción, lenguaje articulado y que, de alguna manera, ya se relacionaban con el concepto de arte», comentó el investigador del instituto de Evolución Humana en África (IDEA) y el Instituto de Paleontologia Humana y Evolución Social (IPHES).

Los neandertales, de hecho, fueron la primera especie en utilizar objetos como medio de expresión no verbal. El uso de ornamentos, por ejemplo, podía interpretarse como una muestra de poder. O de pertinencia a un determinado lugar. O de cualquier otra idea que necesitara comunicarse a simple vista. Se trataba, por lo tanto, de un complemento visual pero no necesariamente con un valor estético. «Entendemos que estos objetos tenían un valor simbólico importante que, sin embargo, no podemos entender del todo porque hemos perdido las instrucciones para interpretar este código», comentó el científico.

cultura compartida / Asimismo, los expertos argumentan que los últimos neandertales del sur de Europa incluso podrían haber transmitido esta fascinación por las garras de águila como material para confeccionar ornamentos a los primeros humanos modernos que llegaron a la región. Este legado demostraría, aún más si cabe, la cercanía entre las especies en los últimos dos o tres milenios en los que compartieron espacio. La cueva Foradada, emplazamiento arqueológico estudiado desde el 1997, destaca como uno de los escenarios en los que posiblemente tuvo lugar la transición entre estas poblaciones. Los resultados de esta excavación, lejos de conformarse con describir lo encontrado, van un paso más allá. De ahí que, según expliquen los investigadores implicados, el estudio haya logrado protagonizar la portada de la revista científica. «Este hallazgo permite tener una nueva perspectiva sobre lo que se ha encontrado hasta ahora en otros yacimientos europeos», argumentó el jefe de este trabajo.

«La existencia de otros elementos ornamentales elaborados con garras de águila en otros lugares sugiere que los neandertales del sur de Europa debían tener una cultura común que permitiera interpretar este símbolo. Entendemos que debía existir una región cultural común desde el norte de la península Ibérica hasta como mínimo Croacia, pasando por el sur de Francia y el norte de Italia», indicó.

Esto, además, añadiría otro punto de inflexión en la manera en la que hasta ahora se han estudiado estos homínidos ya extintos. «Estos resultados desmontan la idea de que nuestra especie es la única capaz de tener un comportamiento simbólico complejo», argumentó Juan Ignacio Morales, investigador del programa Juan de la Cierva adscrito al SERP.