Vergeles señala que si los Erasmus regresan se debe actuar con total normalidad

Vergeles se ha referido también a la situación de los estudiantes Erasmus que están en el norte de Italia, de los que unos 177 son extremeños. En el caso de que se suspendan las clases y decidan volver a casa habrá que «tomar más determinaciones», aunque el consejero extremeño no es partidario de que vuelvan. «Si vienen, la actitud debe ser como cualquier otra persona que ha viajado a esa zona de riesgo aunque a mí no me parece que se tengan que venir», ha subrayado, porque «no hay ningún criterio científico ni médico» para que regresen. Aunque Vergeles ha señalado que si le cierran la universidad y no le dan opciones online de seguir sus estudios, es posible que decidan volver a su casa en la región. En ese caso, la manera de actuar es como lo han hecho las demás personas: si tienen síntomas deben llamar al 112 para que se le realice la prueba y si no, «no hay que hacer nada especial».