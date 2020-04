Vox ataca al Gobierno con un fotomontaje de la Gran Vía de Madrid llena de ataúdes

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Realmente, lo de VOX no tiene nombre. No entiendo como aún hay gente que les ríe las gracias y les vota. Hay que acabar democráticamente con estos partidos fascistas y sin ningún tipo de sensibilidad hacia el prójimo. Que no se lleven ningún voto en las próximas elecciones y que se vayan. Nos quedará una alegría y un descanso de oir y ver sandeces.