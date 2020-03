El Wuhan shake, el nuevo saludo contra el coronavirus

El miedo a contagiarse del coronavirus es bien visible entre la población de China sobretodo por el uso de las mascarillas. También en otros países donde el virus se ha expandido con fuerza como Corea del Sur. Ahora el llamado Covid-19, que ya lleva más de 3.000 muertos en China, ha forzado a cambiar algunos patrones de conducta, como por ejemplo el saludo a otra persona. Siga toda la actualidad sobre el coronavirus Últimas noticias en DIRECTO

Para evitar el contagio, ciudadanos chinos han ideado una nueva manera de saludarse entre ellos sin utilizar las manos y que ha sido baurtizado como 'Wuhan shake', en referencia a la población china en la que brotó el virus. En vez de chocar las manos, se hace lo propio con ambos pies de tal manera que el pie derecho de las dos personas se dan un ligero toque y, posteriormente, se repite con los pies izquierdos. Esta manera de saludar se está extendiendo en los países más afectados por el coronavirus.

Al 'Wuhan shake', sin embargo, le han salido múltiples versiones, como chocar los codos o el culo, entre otros.

The 'Wuhan shake' or the elbow bump?



How people around the world are avoiding shaking hands because of coronavirushttps://t.co/xSx2U94Fcr pic.twitter.com/FJepMv6puO