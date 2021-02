«El olor a porro no me deja abrir las ventanas»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Fumar porros es muy progre y moderno. Hasta esa "víbora con cataratas" del sobrevalorado Tierno Galván (ya ha llovido) fomentaba el colocarse. Y, al igual que ahora, la chusma de vagos y parásitos varios defienden al supuesto rapero (que va a la cárcel por agredir, por amenazar de muerte y por fomentar al terrorismo, no por cantar, aunque es tan malo que merecería por ello la perpetua) porque nadie puede ir a la cárcel por "rapear", esos mismos, defendían que no se podía ir a la cárcel por consumir drogas, que con una multita a los pocos que se quisieran pillar en la vía pública, bastaba. Hoy vemos cómo hay que soportar a estos drogatas y las mafias que roban electricidad para cultivar en pisos okupados (muchos de la junta) la droga. Pero los que mandan lo ven moderno y progresista. Y hoy el porro se ve bien, mañana el pedir matar a la gente en un rap y pasado a agredir y matar al que no esté de acuerdo con ellos...Nos está quedando una país estupendo, y lo estamos creando nosotros a golpe de voto.